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勞動部勞動力發展署日前發生公務員輕生憾事，對此前部長許銘春除致歉外，更喊話行政院重視勞動部員額不足問題，行政院人事總處今（19）日表示，從2014年2月組織調整至今，政院核增職員與聘用人員共計263人，強調減輕工作負擔與增加員額並非唯一解方，各部會更應從業務推動方向，持續從源頭檢討減事，或進行業務流程、辦理方式簡化，勞動部及所屬機關若未來仍有人力需求，也將積極協助。對於前部長許銘春稱人力不足一事，人事總處指出，勞動部暨所屬機關自2014年2月17日組織調整迄今，已獲行政院核增職員與聘用人員共計263人，其中即包含因應勞動檢查，勞工職業災害保險及保護法施行擴增業務量能，以及勞動部勞動力發展署暨所屬機關督導失業認定業務等重要工作推動而核增。人事總處指出，為減輕同仁工作負擔，增加員額並非唯一解方，各部會更應從業務推動方向，持續從源頭檢討減事，或進行業務流程、辦理方式簡化，及善用數位科技強化機關人力運用效能，未來勞動部及所屬機關為推動業務如仍有人力需求，人事總處也將積極協助。人事總處說明，落實健康友善職場環境，避免同仁於執行職務時遭受身體或精神不法侵害，提供員工免受霸凌侵犯工作職場，也是各機關及首長責無旁貸的責任與義務。