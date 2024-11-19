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為了讓孩子們累積大型競賽的經驗，並有效診斷其學科能力的強弱，高名教育事業集團訂於12/1舉辦菁英盃數理競賽，集團執行長曾月娥指出，菁英盃已邁入第十七屆，參賽累計人次超過三萬六千人，已成為南台灣最具競爭力的數理競賽。曾月娥表示，菁英盃跨學科領域、素養導向命題，具競賽和檢測雙重功能，除了幫助孩子累積大型競賽經驗，並能診斷學科能力強弱，考後透過專業試題解析，找出孩子最佳學習模式，歡迎學子踴躍參與。特別的是，在競賽當天還邀請教育專家舉辦親職講座「透過STEAM教育探索孩子的未來」，希望藉此活動的分享，為關注孩子教育的家長提供及時且專業的資訊。近年來，科技的迅速發展，許多創新技術陸繼出現，例如AI人工智慧、再生醫學與3D列印技術的結合等。因此，作為科技發展基礎的人才培養與教育必須與時俱進。國外長期推行的「跨學科STEAM教育」（科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art、數學Mathematics）此教育模式不僅在培養學生的科學與工程等數理邏輯思維，還重視藝術美感的培養，將理性與感性相結合，實現全人教育的目標。曾月娥指出，高名教育事業集團積極推動「12年一貫無縫銜接，從國小、國中、高中全方位學習規劃」，為了多元領域發展，自民國98年，陸續成立了「愛因斯坦科學教育中心」、「文淵國語文」及「超級數學奇兵」等專門校，將STEAM教育的五大核心理念逐步融入傳統的文理教育體系，為廣大學生提供與世界接軌的教育模式。曾月娥表示，擁有三十多年的辦學經驗的高名教育事業集團，早已將STEAM的精神深植於其教育體系中，在後疫情時代，儘管各行各業普遍推崇完全線上化的趨勢，高名仍然實體與線上教學雙軌並行，且堅持「專業、創新、用心、負責」的辦學初心，承載著家長與學生的期望。在教育的第一線，高名以面對面、手把手的方式引導孩子們進入學習的世界。