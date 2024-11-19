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▲楊小黎曬出和吳奇隆、郭富城、賈靜雯等藝人的合照，羨煞眾人。（圖／楊小黎 臉書）

驚人成長史被封「男神收割機」！跨足戲劇、主持、歌唱等領域的全方位藝人楊小黎，今（19）日突然在臉書上曬出童年照片，竟與劉德華、郭富城、吳奇隆有同框合照，而她也回憶這些回憶驚人的成長史，感慨喊道：「我的成長過程，好像也蠻像一齣戲的。」讓不少粉絲直呼太羨慕。童星出身的楊小黎，今（19）日在臉書上曬出許多小時候和大咖藝人們的合照，「最近忽然瞄到一個節目叫做《我的成長》，忽然覺得很熟悉，這豈不是我小的時候，常常演的短劇綜藝節目嗎？ 」更直呼自己回顧成長史，就好像一齣戲，「4歲開始拍戲，電影、電視、主持、廣告配音都接觸了，12歲息影去讀書，政大畢業之後因緣際會的又回到這裡。算一算，2013年回演藝圈，今年也邁入第11年。」仔細看看，楊小黎曬出的合照中，竟有不少演藝圈資深藝人，像是郭富城、劉德華、賈靜雯、郭富城、吳奇隆等大咖，通通都出現在楊小黎的童年中：「回頭看看過去那個小女孩，現在還繼續的演著戲、唱著歌、主持著節目、盼望著未來，書寫著故事。」而照片曝光，不少粉絲也直呼超羨慕：「妳才是真正的男女神收割機」、「真正做到小小年紀就一把年紀」、「我小時候超羨慕妳」、「好幸福的童年回憶」、「這回憶真的太強大了」、「根本是最多的天王、天后收割機！」