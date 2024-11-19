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▲中華隊今（19）日全員來到桃園機場出發日本東京，參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

▲12強官方應援店宣布部分品項買一送一。（圖／Stancave 臉書）

球迷要氣炸了！世界12強棒球錦標賽從上週11月13日開打B組預賽，中華隊面對勁敵韓國、日本、多明尼加、澳洲、古巴，一路打出5戰4勝的好成績，成功挺進東京複賽，其中隊長陳傑憲更是感慨表示：「我們拿到機票了。」但12強官方應援商品店，卻在此時祭出折扣，狂推「買一送一」，對此球迷們哀嚎聲不斷，因為早在預賽開打時，球迷們早已消費，如今才推出優惠，讓網友氣炸喊：「根本割人韭菜」、「一起哭哭」、「我週六買的，怎麼辦？」中華隊這次改寫歷史，成功打進東京複賽，球團今（19）日出發前往日本準備「超級循環賽」，預計將在11月21日首戰委內瑞拉，再來則是美國，最後和日本決一死戰，而好消息的到來，也讓不少餐飲業者接連推出優惠和折扣，搶攻這波棒球商機，沒想到大巨蛋的官方應援店也不例外，祭出「前進東京『就一起』系列買一送一」，品項有外套、球衣、帽T等等，讓球迷超傻眼。網友在Threads上曬出12強官方應援店的廣告，難過直呼：「哇！這樣搞～週六才剛結帳的怎麼辦？！」讓其他球迷也傻眼，傷心表示自己也早在預賽開打時就購買商品：「今天買球衣還送比賽用球，我禮拜四買的都沒有」、「早買早享受、晚買享折扣，我上週也消費了」、「真的亂搞，我買了30顆用球，買完不到兩小時就折扣了，買二送一」、「我也是前幾天買的，什麼鬼折扣都沒！」對此不少球迷以12強賽的應援曲〈就一起〉開酸，指出根本是「一起哭哭」，不過也有網友認為這其實就是應援店的基本行銷手法：「每次都會這樣行銷，但後面買就會可能買不到，如果真心想要就是早點購買」、「很合力，最後一天了清庫存，其實我週日去很多上衣都剩大尺碼而已。」事實上，《NOWnews今日新聞》記者也有購入不少應援商品，建議真心想買的球迷還是早早購入，免得最後賽事結束才買也失去意義。