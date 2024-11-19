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▲在世界棒球12強賽預賽A組賽事中，委內瑞拉靠著中職統一獅隊的洋投勝騎士（Mario Sanchez）繳出6局飆10次三振，且僅失2分的優質先發，以5：3擊敗美國。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲休士頓太空人球星Jose Altuve，也曾代表委內瑞拉出戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲委內瑞拉投手陣容中，也包括中職統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）。（圖／取自WBSC官網）





▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊預賽4勝1負打進東京的超級循環賽，首次取得4強門票。接下來將和日本、委內瑞拉、美國在東京巨蛋進行交手。首戰將先和委內瑞拉對戰，比賽預計將在11月21日中午11：00進行。委內瑞拉一直以來在國際賽的實力都很出色，他們是美洲傳統強權，本屆12強賽陣容中有17名前有大聯盟資歷的球員，小組賽以4勝1敗拿下A組第一的戰績。《NOWnews》也為讀者完整整理委內瑞拉該國棒球「實力、國際賽成績、本屆陣容、重點球員、過去交手紀錄」，好在比賽前一次性初步了解這支球隊。⚾️11/21 11:00 中華 vs.委內瑞拉（東京巨蛋）⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）委內瑞拉棒球代表隊在國際棒壇具備相當實力，尤其以強大的打線和出色的投手群聞名。球隊通常由多名現役或前任MLB選手組成，展現高水準的個人技術與團隊配合。他們擁有強勁的攻擊火力，善於抓住機會得分，同時投手表現穩定，能壓制對手。委內瑞拉棒球注重基本功與球員培養，在國際賽場上經常是強力的競爭者。委內瑞拉棒球實力出色有以下幾個主要原因：：委內瑞拉擁有許多優秀的棒球選手，許多人在美國職棒大聯盟（MLB）中效力，這些選手的高水準競技表現提升了國家隊的實力。：棒球是委內瑞拉最受歡迎的運動之一，深厚的棒球文化從基層培養了大量天賦異稟的年輕選手。：該國注重基層棒球訓練，有許多學院和培訓機構為年輕選手提供專業訓練。：委內瑞拉選手經常參加國際比賽，累積實戰經驗，提升技術水準。：許多球探從委內瑞拉挖掘人才，讓選手能在高水準環境中成長，並為國家隊輸送頂尖球員。委內瑞拉是美洲傳統強權，參加過5屆WBC世界棒球經典賽，最好成績是2009年的銅牌。參加過18次世界盃，3次拿下金牌。2023年WBC，他們在小組賽取得4勝1敗的成績，在D組擊敗波多黎各、多明尼加、以色列、尼加拉瓜等隊，其中多明尼加更是2013年的冠軍球隊。最終，委內瑞拉在複賽第二組以7：9負於美國遭到淘汰。那一屆的委內瑞拉野手陣容強大，有皇家隊名捕Salvador Perez、太空人「阿土伯」Jose Altuve、勇士強打Ronald Acuna Jr. 以及老虎傳奇名將「胖虎」Miguel Cabrera。2019年12強賽，委內瑞拉和中華隊都被分在B組，兩隊交手中華隊靠著先發投手張奕繳出7局無失分、6K好投，加上朱育賢7局代打建功，終場以3：0取勝，最終也晉級到超級循環賽。Ricardo Pinto：費城人隊（MLB）Yohander Méndez：讀賣巨人隊（日本職棒）Mario Sánchez：統一7-ELEVEn獅隊（中華職棒）William Cuevas：韓華鷹隊（韓國職棒）Max Castillo：費城人隊3A（小聯盟）Enderson Franco：富邦悍將隊（中華職棒）Anthony Vizcaya：亞特蘭大勇士隊3A（小聯盟）Pedro García：辛辛那提紅人隊3A（小聯盟）José Álvarez：墨西哥聯盟Alfredo Zárraga：坦帕灣光芒隊3A（小聯盟）Oddanier Mosqueda：紐約洋基隊3A（小聯盟）Arnaldo Hernández：墨西哥聯盟Nivaldo Rodríguez：富邦悍將隊（中華職棒）Jesús Vargas：墨西哥聯盟Liarvis Breto：墨西哥聯盟Carlos Pérez：奧克蘭運動家隊3A（小聯盟）Francisco Arcia：墨西哥聯盟Carlos Pérez Jr.：芝加哥白襪隊3A（小聯盟）Hernán Pérez：辛辛那提紅人隊3A（小聯盟）Ehire Adrianza：洛杉磯天使隊（MLB）Diego Castillo：明尼蘇達雙城隊3A（小聯盟）Jermaine Palacios：墨西哥聯盟Alexi Amarista：匹茲堡海盜隊3A（小聯盟）David Rodríguez：墨西哥聯盟Ramón Flores：墨西哥聯盟Ángel Reyes：墨西哥聯盟Franklin Barreto：墨西哥聯盟Herlis Rodríguez：墨西哥聯盟本屆委內瑞拉擁有這一次世界12強各隊最多的17名有大聯盟資歷的選手經驗球員，預賽階段5場比賽，每場最少都有7安。兩位Carlos Perez合計貢獻11支安打、4打點且打擊率都逼近4成。需要注意的球員還包括：Alexei Amarista、Ehire Adrianza、Hernan Perez，他們的經驗對球隊相當重要。而投手陣容方面，有不少中華職棒的熟悉面孔，包括富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、必贏多（Ricardo Pinto），必贏多2024年還上過大聯盟，效力於費城人隊。羅戈曾效力於休士頓太空人，本季在中華職棒（CPBL）富邦悍將隊打球，2024年球季繳出防禦率2.16和156次三振的成績展現頂級實力。勝騎士效力於統一獅，本季坐擁勝投、三振雙冠王以14勝5敗、167次三振的成績入圍年度MVP。其他如Yohander Mendez和Williams Cuevas也有大聯盟經歷，為投手群提供穩定的表現。▲富邦悍將先發投手羅戈也是委內瑞拉陣容中的一員。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12）📍A組委內瑞拉：4勝1敗美國：3勝2敗巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）墨西哥：2勝３敗荷蘭：2勝3敗波多黎各：1勝4敗📍B組中華隊：4勝1敗日本：5勝0敗韓國：3勝2敗澳洲：1勝4敗古巴：1勝4敗多明尼加：1勝4敗：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98