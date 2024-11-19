2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊預賽4勝1負打進東京的超級循環賽，首次取得4強門票。接下來將和日本、委內瑞拉、美國在東京巨蛋進行交手。首戰將先和委內瑞拉對戰，比賽預計將在11月21日中午11：00進行。委內瑞拉一直以來在國際賽的實力都很出色，他們是美洲傳統強權，本屆12強賽陣容中有17名前有大聯盟資歷的球員，小組賽以4勝1敗拿下A組第一的戰績。《NOWnews》也為讀者完整整理委內瑞拉該國棒球「實力、國際賽成績、本屆陣容、重點球員、過去交手紀錄」，好在比賽前一次性初步了解這支球隊。

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🟡2024世界棒球12強「中華隊超級循環賽賽程」

⚾️11/21 11:00 中華 vs.委內瑞拉（東京巨蛋）
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國（東京巨蛋）
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華（東京巨蛋）

▲世界棒球12強賽預賽A組賽事，今日來自中南美洲的勁旅委內瑞拉對陣美國隊，委內瑞拉靠著中職統一獅隊的洋投勝騎士（Mario Sanchez）繳出6局飆10次三振，且僅失2分的優質先發，終場委內瑞拉就以5：3擊敗美國。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.14）
▲在世界棒球12強賽預賽A組賽事中，委內瑞拉靠著中職統一獅隊的洋投勝騎士（Mario Sanchez）繳出6局飆10次三振，且僅失2分的優質先發，以5：3擊敗美國。（圖／記者葉政勳攝 ）
🟡委內瑞拉實力如何？

委內瑞拉棒球代表隊在國際棒壇具備相當實力，尤其以強大的打線和出色的投手群聞名。球隊通常由多名現役或前任MLB選手組成，展現高水準的個人技術與團隊配合。他們擁有強勁的攻擊火力，善於抓住機會得分，同時投手表現穩定，能壓制對手。委內瑞拉棒球注重基本功與球員培養，在國際賽場上經常是強力的競爭者。

委內瑞拉棒球實力出色有以下幾個主要原因：

豐富的人才基礎：委內瑞拉擁有許多優秀的棒球選手，許多人在美國職棒大聯盟（MLB）中效力，這些選手的高水準競技表現提升了國家隊的實力。

棒球文化盛行：棒球是委內瑞拉最受歡迎的運動之一，深厚的棒球文化從基層培養了大量天賦異稟的年輕選手。

完善的青訓系統：該國注重基層棒球訓練，有許多學院和培訓機構為年輕選手提供專業訓練。

國際經驗豐富：委內瑞拉選手經常參加國際比賽，累積實戰經驗，提升技術水準。

MLB球探網絡發展：許多球探從委內瑞拉挖掘人才，讓選手能在高水準環境中成長，並為國家隊輸送頂尖球員。

▲休士頓太空人球星Jose Altuve，在日前面對芝加哥白襪的比賽，敲出直擊計分板的二壘安打，大聯盟官網報導指出，是太空人主場25年來首例。（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓太空人球星Jose Altuve，也曾代表委內瑞拉出戰。（圖／美聯社／達志影像）
🟡委內瑞拉在國際賽有何代表性成績？

委內瑞拉是美洲傳統強權，參加過5屆WBC世界棒球經典賽，最好成績是2009年的銅牌。參加過18次世界盃，3次拿下金牌。2023年WBC，他們在小組賽取得4勝1敗的成績，在D組擊敗波多黎各、多明尼加、以色列、尼加拉瓜等隊，其中多明尼加更是2013年的冠軍球隊。最終，委內瑞拉在複賽第二組以7：9負於美國遭到淘汰。

那一屆的委內瑞拉野手陣容強大，有皇家隊名捕Salvador Perez、太空人「阿土伯」Jose Altuve、勇士強打Ronald Acuna Jr. 以及老虎傳奇名將「胖虎」Miguel Cabrera。

2019年12強賽，委內瑞拉和中華隊都被分在B組，兩隊交手中華隊靠著先發投手張奕繳出7局無失分、6K好投，加上朱育賢7局代打建功，終場以3：0取勝，最終也晉級到超級循環賽。

▲委內瑞拉投手是中職統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）。（圖／取自WBSC官網）
▲委內瑞拉投手陣容中，也包括中職統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）。（圖／取自WBSC官網）

🟡本屆委內瑞拉陣容

投手

 Ricardo Pinto：費城人隊（MLB）
Yohander Méndez：讀賣巨人隊（日本職棒）
Mario Sánchez：統一7-ELEVEn獅隊（中華職棒）
William Cuevas：韓華鷹隊（韓國職棒）
Max Castillo：費城人隊3A（小聯盟）
Enderson Franco：富邦悍將隊（中華職棒）
Anthony Vizcaya：亞特蘭大勇士隊3A（小聯盟）
Pedro García：辛辛那提紅人隊3A（小聯盟）
José Álvarez：墨西哥聯盟
Alfredo Zárraga：坦帕灣光芒隊3A（小聯盟）
Oddanier Mosqueda：紐約洋基隊3A（小聯盟）
Arnaldo Hernández：墨西哥聯盟
Nivaldo Rodríguez：富邦悍將隊（中華職棒）
Jesús Vargas：墨西哥聯盟
Liarvis Breto：墨西哥聯盟

捕手

Carlos Pérez：奧克蘭運動家隊3A（小聯盟）
Francisco Arcia：墨西哥聯盟
Carlos Pérez Jr.：芝加哥白襪隊3A（小聯盟）

內野手

 Hernán Pérez：辛辛那提紅人隊3A（小聯盟）
Ehire Adrianza：洛杉磯天使隊（MLB）
Diego Castillo：明尼蘇達雙城隊3A（小聯盟）
Jermaine Palacios：墨西哥聯盟
Alexi Amarista：匹茲堡海盜隊3A（小聯盟）
David Rodríguez：墨西哥聯盟

⚾ 外野手

Ramón Flores：墨西哥聯盟
Ángel Reyes：墨西哥聯盟
Franklin Barreto：墨西哥聯盟
Herlis Rodríguez：墨西哥聯盟

本屆委內瑞拉擁有這一次世界12強各隊最多的17名有大聯盟資歷的選手經驗球員，預賽階段5場比賽，每場最少都有7安。兩位Carlos  Perez合計貢獻11支安打、4打點且打擊率都逼近4成。需要注意的球員還包括：Alexei Amarista、Ehire Adrianza、Hernan Perez，他們的經驗對球隊相當重要。

而投手陣容方面，有不少中華職棒的熟悉面孔，包括富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、必贏多（Ricardo Pinto），必贏多2024年還上過大聯盟，效力於費城人隊。

羅戈曾效力於休士頓太空人，本季在中華職棒（CPBL）富邦悍將隊打球，2024年球季繳出防禦率2.16和156次三振的成績展現頂級實力。勝騎士效力於統一獅，本季坐擁勝投、三振雙冠王以14勝5敗、167次三振的成績入圍年度MVP。其他如Yohander Mendez和Williams Cuevas也有大聯盟經歷，為投手群提供穩定的表現。

▲富邦悍將先發投手羅戈。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12） ▲富邦悍將先發投手羅戈也是委內瑞拉陣容中的一員。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12）

🟡2024世界棒球12強「小組賽戰績」

📍A組
委內瑞拉：4勝1敗
美國：3勝2敗
巴拿馬：3勝2敗（輸美國遭淘汰）
墨西哥：2勝３敗
荷蘭：2勝3敗
波多黎各：1勝4敗

📍B組
中華隊：4勝1敗
日本：5勝0敗
韓國：3勝2敗
澳洲：1勝4敗
古巴：1勝4敗
多明尼加：1勝4敗

🟡2024世界棒球12強中華隊名單

📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71

📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95

📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90

📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98
 

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）
▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）
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