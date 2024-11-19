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美國司法部官員擬建議法院要求Google出售其Chrome網頁瀏覽器，以打破Google對網路搜尋市場的壟斷，這是對Google這間全球科技巨頭所採取最重大的干預措施之一，Google立即表態強烈反對，稱被迫出售Chrome網頁瀏覽器，將對消費者權益造成重大影響。綜合外媒報導，美國司法部在川普任內即發動針對Google的反壟斷調查，拜登政府持續進行，今年8月法院作出有利於美國司法部的判決，認定Google確實在網路搜尋市場達成壟斷，法院隨後在考慮採取哪些補救或處罰措施來打破壟斷，而最新傳出，美國司法部官員擬建議法院要求Google出售其Chrome網頁瀏覽器，並要求Google在AI及Android智慧型手機作業系統領域，採取相關的反壟斷措施。對此，Google不滿表示，法院若要求Google出售Chrome網頁瀏覽器將是「越權」，且會對消費者權益造成重大損失，並傷害美國在相關領域的技術領先地位。美國司法部則反擊，稱Google的壟斷地位才對用戶造成了傷害，恢復市場競爭的重要性怎麼強調都不為過，採取反壟斷措施是勢在必行。美國司法部的態度讓外界聯想到微軟的案例，美國司法部於1990年代也曾要求微軟拆分公司，以打破微軟對於軟體市場的壟斷地位，但最終微軟上訴後打贏了官司，美國司法部撤銷了相關訴訟。Chrome是目前全球使用最廣泛的網頁瀏覽器，根據網路流量追蹤器「Sametime」的數據，Chrome於2024年10月的全球市佔率為64.61％。Google搜尋引擎是Chrome網頁瀏覽器的預設引擎，因此Chrome網頁瀏覽器的受歡迎也進一步加強了Google搜尋引擎的壟斷地位。