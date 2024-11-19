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▲T1同時也公布新任上路選手為Doran。（圖／T1臉書）

2024年《英雄聯盟》全球總決賽由 T1 捧起召喚師獎盃，他們更連續兩年以「ZOFGK」相同陣容捧起「沉重王冠」，他們已經是英雄聯盟史上最佳5人組合無庸置疑，怎料今（19）日，同時也公布新任上路選手為Doran。今（19）日晚間T1在官方社群上𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮, 𝐙𝐞𝐮𝐬，宣布團隊與宙斯「Zeus」崔祐齊的合約已結束，且未能完成續約，「今天,我們與宙斯分道揚鑣，我們真心感謝他在T1所成就的一切，並祝他一切順利。」隨後T1也公布了新任上路人選為 𝐃𝐨𝐫𝐚𝐧。消息曝光後，立刻引發大批「ZOFGK」震撼不已，因為先前Oner、Gumayusi、Keria都已經順利完成續約，離開的只有教練團部分成員，誰都沒料到最冠軍的2023年FMVP選手 Zeus 竟然會離開T1。在達成史無前例的相同陣容二連霸後，「ZOFGK」五人組人氣再創巔峰，但由於除了「沙皇」Faker之外，4位「沙兵」小將的合約都在今年到期了，過去英雄聯盟隊伍奪冠後，選手身價都會大漲，隊伍很難保持原陣容，沒想到T1的「ZOFGK」王朝也僅維持2年就宣告終結。