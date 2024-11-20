東北季風持續影響，今明兩天（11/20、11/21）是本週降雨最多的時段，中央氣象署預報員趙竑指出，今晨各地低溫大約落在18度上下，北台灣全天氣溫僅有18至22度，預估東北季風影響至週六（11/23），週四（11/21）降雨會減少，下週則有新一波冷空氣，有機會挑戰冷氣團等級。
今天天氣還是濕冷 3地區有大雨
趙竑表示，今天除了東北季風影響之外，華南水氣也會東移，並導致中部以北及東北部有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨，東部、東南部及金門、馬祖有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。
北台灣整天濕涼 下週小心入秋最強冷空氣
趙竑說明，週六前台灣都受到東北季風影響，北台灣氣溫偏涼、整天溫度變化不大，低溫約18度，高溫約21至22度，其它地區清晨、晚間感受偏涼，低溫只有20至21度，高溫則有25至28度，溫差變化大。
下週二、下週三將有鋒面、另一波東北季風增強，北部及東半部的雨勢再起，其它地區雲量也會增多，陽光露臉的機會降低，各地天氣又會明顯轉涼，屆時冷空氣是否達到大陸冷氣團等級還有待觀察，不過預期最低溫仍只有15至18度左右。
🟡今天空氣品質
今天東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。
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趙竑表示，今天除了東北季風影響之外，華南水氣也會東移，並導致中部以北及東北部有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨，東部、東南部及金門、馬祖有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。
北台灣整天濕涼 下週小心入秋最強冷空氣
趙竑說明，週六前台灣都受到東北季風影響，北台灣氣溫偏涼、整天溫度變化不大，低溫約18度，高溫約21至22度，其它地區清晨、晚間感受偏涼，低溫只有20至21度，高溫則有25至28度，溫差變化大。
下週二、下週三將有鋒面、另一波東北季風增強，北部及東半部的雨勢再起，其它地區雲量也會增多，陽光露臉的機會降低，各地天氣又會明顯轉涼，屆時冷空氣是否達到大陸冷氣團等級還有待觀察，不過預期最低溫仍只有15至18度左右。
🟡今天空氣品質
今天東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。