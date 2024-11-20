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▲明天天氣依舊較為濕涼，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部大雨出現的機會。（圖／中央氣象署）

▲本週東北季風主導天氣，週日才會減弱，下週又有更強的冷空氣。（圖／中央氣象署）

東北季風持續影響，，中央氣象署預報員趙竑指出，今晨各地低溫大約落在18度上下，北台灣全天氣溫僅有18至22度，預估東北季風影響至週六（11/23），週四（11/21）降雨會減少，下週則有新一波冷空氣，有機會挑戰冷氣團等級。趙竑表示，今天除了東北季風影響之外，華南水氣也會東移，並導致，東部、東南部及金門、馬祖有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。趙竑說明，週六前台灣都受到東北季風影響，北台灣氣溫偏涼、整天溫度變化不大，低溫約18度，高溫約21至22度，其它地區清晨、晚間感受偏涼，低溫只有20至21度，高溫則有25至28度，溫差變化大。下週二、下週三將有鋒面、，其它地區雲量也會增多，陽光露臉的機會降低，各地天氣又會明顯轉涼，今天東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。