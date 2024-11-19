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▲泰國男星萬洛隆甘迦有可能成為金馬獎首位的以華人導演作品獲獎的非華人影帝。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲《白衣蒼狗》春風（左起）、導演曾威量、尹又巧、陸弈靜與萬洛隆甘迦出席金馬影展的活動。（圖／台北金馬影展執委會提供）

第61屆金馬獎即將在23日（週六）舉行頒獎典禮，極有可能創紀錄成為史上第一位非華人金馬影帝的泰國男星萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad），雖然他已經當演員超過10年、是這次入圍影片《白衣蒼狗》導演曾威量去泰國選角時，心中唯一的人選，他卻表示在接到角色之前，已經有點氣餒，甚至想放棄演員這條路，很感激金馬獎的提名。至於已經在金馬獎摃龜7回、今年第8次角逐的最佳女配角入圍者陸弈靜，則直呼：「痛苦。」原來她要揣摩重病女性的行動方式，身體不能打直，承受不少身體上的苦痛。萬洛在《白衣蒼狗》飾演在台灣的外勞，不但要幫助雇主和其他外勞溝通，也兼作非法看護，與重病的陸弈靜母子發生深厚的情誼，因此答應了她相當爭議的要求，片中多數角色都沈浸在壓抑憂鬱的情緒中，萬洛也為了入戲只好扛起這些鬱悶的情緒，覺得是身為演員必須要做的。他在戲中與入圍最佳男配角的「玖壹壹」春風有不少對手戲，戲外彼此相處也不錯，春風看到他手機舊，還送了他一支新手機，後來到泰國去找他，看到他還捨不得用。他笑道：「因為我手機雖舊卻還能用，但春風還是送我手機，我覺得他是個心裡非常美麗的人。」春風曾透露和身障女兒的戲被剪光，曾威量解釋，不只他，連萬洛和陸弈靜都有些支線的背景發展內容被捨棄，如果都想要，片子恐怕要演到5小時。片中陸弈靜演活了身有重病的弱勢母親，其實角色是以曾威量的82歲姨婆，也是患有重病，陸弈靜解釋：「他要的就是那樣的東西，他要看到的就是她的姨婆，我身體和心靈都很痛苦，但可能是因為我們平常的生活太幸福了，我覺得這真的會是另外一個世界的人。」為了揣摩角色的不健康，陸弈靜表示：「我們都是正常人嘛，但角色需要我拿那個輔助器，正常人身體是直的，可是拍完之後整個人也跟角色一樣變得歪了，姿勢不對就很痛苦，我現在的年紀一直這樣拍，也一下子很難恢復了。」曾威量大讚她在不確定性當中，提供了穩定性，她只能嘆道：「都過去了。」