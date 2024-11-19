2024年《英雄聯盟》全球總決賽冠軍隊伍 T1 今（19）日拋出震撼彈，宣布上路選手 Zeus 合約到期且未能達成續約，並同時宣布新任上路選手為Doran。消息曝光後，立刻讓連續2年屈居亞軍賽區的中國LPL粉絲們感到振奮：「無敵的ZOFGK終於散了！」
今（19）日晚間T1在官方社群上，正式宣布與宙斯「Zeus」崔祐齊分道揚鑣，並祝福Zeus未來一切順利，同時公布新任上路人選為先前是韓華HLE上路的 Doran。
從目前態勢看下來，T1與HLE高機率是互換上路，只是目前僅有T1宣布Doran的加入，韓華HLE方面截至台灣時間今（19）日晚間11點30分，都還沒宣布Zeus加入。
無敵組合ZOFGK缺一不可！上路宙斯更成LPL夢魘
事實上，T1的「ZOFGK」組合正式成形至今約4年時間，並從2022年世界賽起，已經連續3年問鼎總冠軍賽，只有第一年以2:3惜敗給同為LCK賽區的DRX，讓對手上前入圍賽隊伍奪冠的奇蹟，隨後2023、2024年則分別碰上LPL的WBG以及BLG，都順利奪冠，也達成史無前例的完全相同選手陣容2連霸紀錄。
而去年對決WBG的比賽中，T1以3:0輕鬆完虐對手，幾乎全線都能保持優勢，Zeus更是化身天神，先將2022年不擅長玩「厄薩斯」導致屈居亞軍的遺憾掃去，直接「劍魔降世」砍歪對手The Shy，也打出了5路中最大的對位差距，因此榮獲了2023年FMVP。到了今年Zeus又全面進化，拿出鄂爾、古拉格斯等坦克角色，在換線版本超強扛壓，同樣完勝對手Bin，連續兩年奪冠，Zeus絕對功不可沒。
「ZOFGK」確定拆夥，再加上T1新任上路是Doran，多藍過去最為人詬病的就是碰上LPL隊伍就常常發揮失常導致隊伍敗北，因此消息曝光後，也讓一票中國LPL粉絲感到振奮大喊，「明年真是LPL最有希望的一年了」、「到底是T1面對LPL未嚐一敗的buff更強，還是多蘭穩定給LPL盡孝的buff更強，讓我們明年拭目以待」、「T1粉絲今晚睡不著了」、「Bin哥明年要奪冠了」。
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從目前態勢看下來，T1與HLE高機率是互換上路，只是目前僅有T1宣布Doran的加入，韓華HLE方面截至台灣時間今（19）日晚間11點30分，都還沒宣布Zeus加入。
無敵組合ZOFGK缺一不可！上路宙斯更成LPL夢魘
事實上，T1的「ZOFGK」組合正式成形至今約4年時間，並從2022年世界賽起，已經連續3年問鼎總冠軍賽，只有第一年以2:3惜敗給同為LCK賽區的DRX，讓對手上前入圍賽隊伍奪冠的奇蹟，隨後2023、2024年則分別碰上LPL的WBG以及BLG，都順利奪冠，也達成史無前例的完全相同選手陣容2連霸紀錄。
而去年對決WBG的比賽中，T1以3:0輕鬆完虐對手，幾乎全線都能保持優勢，Zeus更是化身天神，先將2022年不擅長玩「厄薩斯」導致屈居亞軍的遺憾掃去，直接「劍魔降世」砍歪對手The Shy，也打出了5路中最大的對位差距，因此榮獲了2023年FMVP。到了今年Zeus又全面進化，拿出鄂爾、古拉格斯等坦克角色，在換線版本超強扛壓，同樣完勝對手Bin，連續兩年奪冠，Zeus絕對功不可沒。
「ZOFGK」確定拆夥，再加上T1新任上路是Doran，多藍過去最為人詬病的就是碰上LPL隊伍就常常發揮失常導致隊伍敗北，因此消息曝光後，也讓一票中國LPL粉絲感到振奮大喊，「明年真是LPL最有希望的一年了」、「到底是T1面對LPL未嚐一敗的buff更強，還是多蘭穩定給LPL盡孝的buff更強，讓我們明年拭目以待」、「T1粉絲今晚睡不著了」、「Bin哥明年要奪冠了」。