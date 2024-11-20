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▲今（19）日 T1 宣布與上路 Zeus 合約到期未能完成續約。（圖／T1臉書）

▲T1戰隊「ZOFGK」陣容解體，下季上路選手將由 Doran 補上。（圖／LOL Esports Flickr）

韓國《英雄聯盟》T1戰隊連續在2023、2024年以「ZOFGK」陣容捧起世界冠軍獎盃，不過今（19）日晚間，，對此前《英雄聯盟》職業分析師魚丸強調，，後續兩隊發展值得關注。今年世界賽結束後，Faker 還有約在身，T1 也陸續針對 Oner、Gumayusi、Keria 完成續約，想不到最後與 Zeus 分道揚鑣，2年的冠軍陣容正式拆夥，，只確認 Doran 已離隊加入 T1。站在 T1角度，魚丸認為，在 LCK 各大上路已經簽約的當下，現階段上路還沒續約且上得了檯面的，就只有 Zeus 和 Doran，「看起來 T1 本來是有把握續約的，否則前面不會放掉二隊上路，。」回顧 Zeus 和 Doran 生涯的對局，Doran 取得41勝31負的優勢，吃兵數和金錢量，兩人則是勢均力敵；魚丸也提到，「」。魚丸表示，HLE 可能知道，不把 T1 的奪冠陣容拆掉，想贏比賽的難度只會更高，「加上自己剛好缺上路，就出手了，。」而站在 HLE 的角度，「如果挖腳成功就放掉 Doran，失敗起碼還有 Doran，，目前以 LCK CUP 階段的賽制來看，HLE 很可能跟 T1 當隊友，屆時粉絲的想法就很有趣了。」