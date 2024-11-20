韓國《英雄聯盟》T1戰隊連續在2023、2024年以「ZOFGK」陣容捧起世界冠軍獎盃，不過今（19）日晚間，T1 宣布與上路 Zeus 未達成續約，並公布新任上路選手為上季效力 HLE 的 Doran，對此前《英雄聯盟》職業分析師魚丸強調，T1 目前已經盡力做到止損，走了 Zeus 至少還有 Doran，後續兩隊發展值得關注。
今年世界賽結束後，Faker 還有約在身，T1 也陸續針對 Oner、Gumayusi、Keria 完成續約，想不到最後與 Zeus 分道揚鑣，2年的冠軍陣容正式拆夥，目前有傳言 Zeus 和 Doran 嗜互換東家，不過 HLE 官方尚未正式官宣，只確認 Doran 已離隊加入 T1。
站在 T1角度，魚丸認為，在 LCK 各大上路已經簽約的當下，現階段上路還沒續約且上得了檯面的，就只有 Zeus 和 Doran，「看起來 T1 本來是有把握續約的，否則前面不會放掉二隊上路，只能說 T1 已經止損了，總比拉一個青訓生上來好。」
回顧 Zeus 和 Doran 生涯的對局，Doran 取得41勝31負的優勢，吃兵數和金錢量，兩人則是勢均力敵；魚丸也提到，「Doran 起碼夏季是冠軍上路，目前看起來 Zeus 就是去 HLE，Doran 應該是被 HLE 當備胎」。
魚丸表示，HLE 可能知道，不把 T1 的奪冠陣容拆掉，想贏比賽的難度只會更高，「加上自己剛好缺上路，就出手了，說真的是很厲害的手段且有效，我也尊重跟支持 Zeus 的決定，祝福他可以用成績證明離開是對的。」
而站在 HLE 的角度，「如果挖腳成功就放掉 Doran，失敗起碼還有 Doran，唯一會影響的就只有形象，可是所謂『贏球治百病』，或許這也不是個問題，目前以 LCK CUP 階段的賽制來看，HLE 很可能跟 T1 當隊友，屆時粉絲的想法就很有趣了。」
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站在 T1角度，魚丸認為，在 LCK 各大上路已經簽約的當下，現階段上路還沒續約且上得了檯面的，就只有 Zeus 和 Doran，「看起來 T1 本來是有把握續約的，否則前面不會放掉二隊上路，只能說 T1 已經止損了，總比拉一個青訓生上來好。」
回顧 Zeus 和 Doran 生涯的對局，Doran 取得41勝31負的優勢，吃兵數和金錢量，兩人則是勢均力敵；魚丸也提到，「Doran 起碼夏季是冠軍上路，目前看起來 Zeus 就是去 HLE，Doran 應該是被 HLE 當備胎」。
魚丸表示，HLE 可能知道，不把 T1 的奪冠陣容拆掉，想贏比賽的難度只會更高，「加上自己剛好缺上路，就出手了，說真的是很厲害的手段且有效，我也尊重跟支持 Zeus 的決定，祝福他可以用成績證明離開是對的。」
而站在 HLE 的角度，「如果挖腳成功就放掉 Doran，失敗起碼還有 Doran，唯一會影響的就只有形象，可是所謂『贏球治百病』，或許這也不是個問題，目前以 LCK CUP 階段的賽制來看，HLE 很可能跟 T1 當隊友，屆時粉絲的想法就很有趣了。」