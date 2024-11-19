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▲康裕成與吳立森等人更全副武裝，穿戴防塵帽與手套，親自為學童打菜。(圖／高雄市議會提供)

▲參訪鼓岩國小首創以都市微型智慧農場的食農教育園地，並與師生互動。(圖／高市府教育局提供)

關心學生飲食健康，高雄市議會議長康裕成偕同教育委員會議員，在高市府教育局長吳立森的陪同下，今(19)日前往鼓岩國小與三民國小，訪視與瞭解學校推動食農教育與營養午餐現況。 康裕成與吳立森等人更全副武裝穿戴防塵帽與手套，親自為學童打菜，色香味俱全的餐點讓小朋友直呼「好吃」！今天上午10時一行人到鼓山區鼓岩國小，參訪學校與智食良果合作，首創以都市微型智慧農場的食農教育園地，並與師生互動。在校園走廊裡，可以看到學童栽植的空心菜、莧菜和九層塔；平日課程學生會化身小小廚神，自己動手DIY莧菜羹與青醬雞塊漢堡，學生們說，「自己種的菜，好嫩好好吃！」。鼓岩國小校長謝忠豪說，透過智農尖兵活動的趣味性與科技結合的教學方式，學校讓學生實際體驗、觀察、學習、思辨，種下科技農業知識的種子，未來將納入校定課程，結合自然、家政與社會課持續深化學習。緊接著訪視三民國小廚房，瞭解廚房供菜情形，並慰勉廚工辛勞，也入班幫學生盛上豐盛的午餐料理一起用餐，豐富與營養配菜，讓參訪的議員與學生們直說好吃。三民國小校長張宏仁說明，學校的午餐為公辦公營自設廚房，全面採用國產可溯源標章(示)食材，並透過「教育部校園食材登錄平臺」揭露午餐食材資訊透明化，讓關心學校午餐的家長、師生們可以食在安全與安心。每日的菜色與學生對於午餐的整體滿意度突破8成。局長吳立森表示，食農教育與營養午餐是相輔相成的，高市府教育局重視學童的營養健康，嚴格把關食材來源、設計多元化的菜單，讓孩子們都能吃得健康又開心，同時積極透過食農教育，孩子們不僅能學習到食物的來源，更能培養珍惜食物的態度，也會更願意嘗試不同的蔬菜水果；教育局將持續精進相關工作，讓每位孩子都能在校園中健康與快樂的成長，也感謝議員的關心與肯定。