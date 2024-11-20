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▲亞莉安娜在《魔法壞女巫》扮演金髮、美麗的好女巫。（圖／UIP提供）

▲同志男星強納森貝利在《魔法壞女巫》飾演讓所有女生都著迷的帥氣公子。（圖／UIP提供）

▲《魔法壞女巫》場景顏色繽紛，讓人看了賞心悅目。（圖／UIP提供）

耗資1.45億美元的好萊塢歌舞大片《魔法壞女巫》試片後傳出好評，主要演員也各有各的搶眼表現：首位華人奧斯卡影后楊紫瓊扮演看似德高望重卻心機深沈的校長，也難得一回在片中開金口，雖然她過去只曾為了《新流星蝴蝶劍》唱了首插曲〈愛似流星〉，導演朱浩偉卻仍給她秀歌喉的機會，不過還是大都強調她的演技表現。至於小天后亞莉安娜與同片男星伊森史萊特假戲真做，兩人在片中的角色卻沒什麼戀愛對手戲，和亞莉安娜有浪漫曖昧戲的是帥氣同志男星強納森貝利，他就像路克伊凡斯一樣，雖是眾所周知的同志，和女星演感情戲仍然不會令觀眾感到違和。朱浩偉與楊紫瓊過去就曾合作過《瘋狂亞洲富豪》，楊紫瓊扮演有威嚴、不好惹的豪門媽媽，讓觀眾印象深刻。不過再度扮演類似度心機長輩是一回事，《魔法壞女巫》的原作是紐約百老匯這20年來最賣座的歌舞大戲之一，很難不在片中開口，楊紫瓊特地詢問朱浩偉，真的確定要找她媽？不只她自己，全球觀眾也好奇，朱浩偉到底有什麼奇招？其實《魔法壞女巫》電影版兩位女主角辛西亞艾利沃、亞莉安娜，都是唱歌為本業，因此大多數的歌曲都由她們分別包辦，其他角色能有的唱歌機會本來就較少，也難怪朱浩偉認為楊紫瓊光靠演技就足以勝任，果然她架勢十足，存在感龐大。過往好萊塢不乏「合作結情緣」的例子，可是《魔法壞女巫》中周旋在兩個女主角之間的浪蕩帥哥，卻敲定《柏捷頓家族：名門韻事》的強納森貝利扮演，他本身是公開的同志，所以和亞莉安娜再怎麼演曖昧戲都不會真的擦出愛火，亞莉安娜反倒是與戲裡沒得到她青睞的伊森史萊特談起戀愛，還因此各自與另一半離婚，成了軒然大波。如果要從這部片尋找亞莉安娜練情的蛛絲馬跡，可能要仔細觀察她和伊森之間的眼神是否有不小心露餡，也是觀賞這部片的另類趣味。倒是亞莉安娜和辛西亞艾利沃也也培養出不錯的合作情誼，還以很特別的方式向對方致意，亞莉安娜說道：「我們一起去刺青，我在大腿後側刺了一個代表艾法芭（辛西亞片中角色）的心形字母E，而她則在大腿後側刺了代表格琳達（亞莉安娜片中角色）的字母Ｇ。」兩人在片中從互看不順眼到變成好友，也有動人的對手戲。由於是描述《綠野仙蹤》中一好一壞兩位女巫年輕時的故事，片子打造出同樣華麗繽紛的場景，充滿奇幻色彩，而當兩位女主角來到翡翠城，又到處都是綠色的主題設計，視覺相當搶眼。和漂亮的場景、造型一樣吸引人的是片中包括〈Defying Gravity〉、〈Dancing Through Life〉等著名歌曲透過劇中人物一一演繹，就像是有了生命一般，讓觀眾日後再聽到這些歌，腦中都能浮現出畫面。且朱浩偉還在片子裡面安排了一些會讓百老匯劇迷或是《綠野仙蹤》驚喜的彩蛋，這就要等觀眾自己進戲院發掘了。《魔法壞女巫》將從21日（週四）起在全台盛大上映。