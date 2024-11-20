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▲漢來日月行館房型面積從15至108坪不等，號稱每間客房都看到日月潭景色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館每間客房都看到日月潭景色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館房間就看得到日月潭景色，且還設有面對湖景的專屬陽台與溫泉池。(圖／記者葉盛耀攝)

▲所有客房均配備頂級設施與備品，像是智慧旅館電視系統搭載投影功能、席夢思頂級床墊、Aesop沐浴備品，另外套房還特別是選用寶格麗BVLGARI 沐浴組。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館每間客房都供應碳酸氫鹽泉，被譽為台灣最純淨「美人湯」，另也有大眾池，男湯、女湯都有絕美風景可賞。此為飯店許可下拍攝。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館內中餐廳為「日月軒」，運用在地新鮮食材詮釋經典粵菜套餐。（圖／記者葉盛耀攝）

▲四季餐廳的晚餐採用精緻的Fine Dining形式，主菜選擇包括日本A5和牛與澳洲龍蝦。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「四季餐廳」是Semi-Buffet方式，晚餐有主菜龍蝦與和牛二選一，再加上自助餐檯各式料理無限供應。（圖／漢來日月行館提供）

▲飯店11樓還有Sky Lounge星空酒廊，為日月潭地區最高景觀餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）

▲一樓茶苑提供的，是從全台各地搜羅的當地知名小食。（圖／記者葉盛耀攝）

▲館內更如同湖畔美術館，包括國際當代藝術家草間彌生Yayoi Kusama的南瓜藝術品。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館的多個廊道都具設計感，甚至很有禪意。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館也首度引進SOCIÉ Spa，是結合自然美景與奢華護理的湖景SPA。（圖／記者葉盛耀攝）

▲漢來日月行館的湖景SPA，從入口處就可看出藝術氣息。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「臺中勤美洲際酒店」正式開幕，酒店坐落於臺中繁華的商業區，毗鄰草悟道街區。（圖／記者葉盛耀攝）

▲由勤美集團攜手IHG洲際酒店集團直營管理的旗下奢華品牌酒店 「臺中勤美洲際酒店」已正式開幕，酒店擁有206間客房、4間餐廳、1間酒吧。（圖／記者葉盛耀攝）

今年全台最受富豪菁英期待的全新頂級度假酒店「漢來日月行館」正式試營運，斥資15億精雕細琢、全面改裝飯店空間，是漢來飯店事業群首次進軍日月潭的頂級度假飯店，有別於其他同區飯店，漢來日月行館以獨有地理位置，能有270度將湖景一覽無遺，93間精緻客房與套房都看得到日月潭湖景，奢豪的設施與排場，還有精緻高檔餐飲，採「一泊二食」方式，要價2萬8000元+15%，等於是3萬2200元，創下全台最貴渡假飯店之售價紀錄。漢來日月行館已於11月開始試營運，原址為皇太子裕仁行宮，後成為先總統蔣中正先生最愛行館。漢來日月行館由多位知名設計大師操刀，飯店以地上12層、地下3層設計，重生後的漢來日月行館以下列舉出亮點：相較其他日月潭周邊飯店，漢來日月行館號稱每間客房都看到日月潭景色，且還設有面對湖景的專屬陽台與溫泉池。房型面積從15至108坪不等，內裝以自然木質元素搭配沉穩色調。所有客房均配備頂級設施與備品，配置智慧旅館電視系統搭載投影功能、席夢思頂級床墊、Aesop沐浴備品、Dyson吹風機、Devialet音響、Samsung QLED電視及Nespresso Zenius膠囊咖啡機，並自水里蛇窯訂製專屬茶具，衛浴空間則採乾濕分離設計，配備TOTO免治馬桶，全面提升使用便捷性與舒適度，期許打造出無與倫比的住宿體驗。漢來日月行館每間客房都供應源自深達1,600公尺的碳酸氫鹽泉，水質純淨、無色、無味，被譽為台灣最純淨「美人湯」，泡完後皮膚更加白嫩，還能增加血液循環、舒緩緊繃感。飯店也有溫泉大眾浴池，以及健身房，都可俯瞰湖光山色。漢來飯店事業群集團裡的餐廳，幾乎都由同集團的「漢來美食」操刀，旗下囊括漢來海港自助餐廳、島語自助餐廳與漢來名人坊等知名餐飲品牌。但是漢來日月行館此次不由漢來美食管轄，僅讓師傅們雙方交流，以求獨立打造出最在地的頂級餐飲體驗，像是飯店2樓的兩間餐廳，每人餐價皆為晚餐3980元+10%，中餐廳為「日月軒」，運用在地新鮮食材詮釋經典粵菜套餐，搭配甄選茶品與佳釀，餐後更驚喜呈上精緻法式甜點，餐廳也設有獨立圓桌包廂。「四季餐廳」則是Semi-Buffet方式，早餐時段有專人奉上暖身養生雞湯，主菜選擇涵蓋河龍蝦歐姆蛋、美國肋眼牛排等高級料理，並搭配氣泡酒、現打果汁與桌邊點心服務，呈現無與倫比的奢華感受。晚餐則採用精緻的Fine Dining形式，主菜選擇包括日本A5和牛與澳洲龍蝦，佐以豐富的海鮮吧和桌邊烹調。另外，飯店11樓還有Sky Lounge星空酒廊，為日月潭地區最高景觀餐廳，全天候提供多樣選擇。日間可享用午間輕食與下午茶，俯瞰沉浸於日月潭美景中，入夜後則供應特色調酒及宵夜。更有現場音樂演出，歌手駐唱等。至於宴會空間，設有寬敞無柱的國際宴會廳，最高可容納21桌中式宴席，劇院型可容納360人，配置192 吋 P2 LED 電視牆、Bose音響。而飯店更有獨特的湖畔證婚露台，是浪漫婚禮、品牌活動的理想之地。特別引人注目的是位於1樓的茶屋，融合自然庭園美景與地道風味。茶屋不僅供應特色茶飲，每月還精選搜羅了全台知名小吃，打造「零距離直送」的在地美食饗宴，像這一季就有高雄「五十年杏仁茶」，是知名歌手黃小琥的姊姊開設。只要房客在入住的時間並且是茶屋營業時間內，包含宵夜時段，都能來此免費品嚐點心。漢來日月行館原址為皇太子裕仁行宮，後成為先總統蔣中正先生最愛行館。新生的漢來日月行館由國際著名設計師LWMA李瑋珉匠心打造，飯店以地上12層、地下3層的設計，完美結合日月潭自然美景。另外動線與空間更有李瑋珉、潘一如、凌宗湧等多位大師攜手打造。館內更如同湖畔美術館，包括國際當代藝術家草間彌生Yayoi Kusama的南瓜（(L)／中國信託商業銀行藏)、瑞士藝術家烏戈·羅迪諾納(Ugo Rondinone)、現代雕塑大師朱銘及書畫大師張大千與齊白石的代表性作品，並邀請多位台灣在地藝術家分以琉璃、木材、竹藝等多元媒材創作獨特藝品，讓藝術與自然在每一步交織。漢來日月行館提到，此次集結跨部門專業，規劃貼心的活動管家團隊，將禮賓接待、活動企劃、服務中心與休閒中心緊密結合，推出一系列專屬私房體驗行程，像是可額外付費搭乘漢來日月行館專屬遊艇可出遊賞雙潭美景，或是晨間瑜珈帶領釋放壓力等，漢來日月行館也強調，將持續深化「漢來式感動服務」。此外漢來日月行館也首度引進SOCIÉ Spa，結合自然美景與奢華護理的湖景SPA，融合日本施舒雅60餘年美容專業與英國頂級芳療品牌ESPA，打造全方位的身心靈舒壓之旅。南投的漢來日月行館之外，中部地區受到注目的新開飯店還有由勤美集團攜手IHG洲際酒店集團直營管理的旗下奢華品牌酒店 「臺中勤美洲際酒店」，上個月10月剛盛大開幕，建築外觀由享譽國際的李祖原建築事務所與建築設計公司Handel Architects共同打造，擁有206間客房，沐浴備品使用高檔瑞典品牌BYREDO，酒店設備包含戶外游池、健身中心及17樓的洲際行政俱樂部，與挑高無樑柱的宴會空間及4間獨立會議室，酒店設有4間餐廳、1間酒吧等。臺中勤美洲際酒店共有206間客房，每間配置65吋LG智慧型旅館電視、Nespresso膠囊咖啡機、新一代Dyson Supersonic吹風機等現代風格兼具功能與雅緻。客房沐浴備品則使用IHG洲際酒店集團指定的瑞典品牌BYREDO，並有專屬洲際酒店的BLANCHE香型。因房間大多配備大面積落地窗，下午入住，將有機會看到灑落陽光如沐浴於金粉迷幻空間之中。