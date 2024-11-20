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▲今（19）日 T1 宣布與上路 Zeus 合約到期未能完成續約。（圖／T1臉書）

▲T1戰隊「ZOFGK」陣容解體，下季上路選手將由 Doran 補上。（圖／LOL Esports Flickr）

《英雄聯盟》2屆世界冠軍上路Zeus 未能與 T1 達成續約，昨（19）日正式宣布離隊，「ZOFGK」陣容瓦解，，前《英雄聯盟》職業分析師魚丸接受《NOWnews》採訪表示，，尤其以 T1 打法來說，前期較需要上路站出來左右局勢，這點 Doran 是否能做到將會是關鍵。T1 上路選手由Zeus 更換為 Doran ，魚丸首先指出，，只是需要時間磨合，可能需要至少一個春季賽。魚丸接著提到，T1 雖然打法多變，但分析比賽可以發現，，這剛好是 Doran 比起 Zeus 做的相對較差的能力。魚丸強調，Zeus 和 Doran 打法上的不同，；不過仍要等到賽季開始後，觀察版本走向、Faker 的狀態，才能逐步檢視 T1 新陣容的適配性。此外，針對 Zeus 的轉會，魚丸認為，T1 在扛著極大的薪資壓力下，一定有盡全力想留下 Zeus ，，將自由市場僅存最好的上路 Doran 納入麾下，把傷害降到最低。而站在 Zeus 的角度，魚丸提及，T1 粉絲沒有必要過度失望或有偏激言論，，如果再拿一座世界冠軍，也能成為3冠王，還是給予祝福就好。