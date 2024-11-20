《英雄聯盟》2屆世界冠軍上路 Zeus 未能與 T1 達成續約，昨（19）日正式宣布離隊，「ZOFGK」陣容瓦解，T1新任上路選手將由上季效力 HLE 的 Doran，前《英雄聯盟》職業分析師魚丸接受《NOWnews》採訪表示，T1 在春季賽戰力下降，是可預期的事，尤其以 T1 打法來說，前期較需要上路站出來左右局勢，這點 Doran 是否能做到將會是關鍵。
T1 上路選手由 Zeus 更換為 Doran ，魚丸首先指出，T1 是一支打法相當多變的隊伍，在《英雄聯盟》電競場上，T1 沒有一套固定的「體系」，因此 Doran 一定能適應 T1 賦予他的角色定位，只是需要時間磨合，可能需要至少一個春季賽。
魚丸接著提到，T1 雖然打法多變，但分析比賽可以發現，遊戲前期中路 Faker 需要遊走，下路 Gumayusi 經常是被戰術犧牲的點位，因此 Zeus 擔綱的角色，就是在前期試圖打出破口，替隊伍取得優勢，這剛好是 Doran 比起 Zeus 做的相對較差的能力。
魚丸強調，Zeus 和 Doran 打法上的不同，一定會讓 T1 這群一起奮戰2年的前隊友們需要較長時間的熟悉，至少 T1 春季賽戰績可能無法太過期待；不過仍要等到賽季開始後，觀察版本走向、Faker 的狀態，才能逐步檢視 T1 新陣容的適配性。
此外，針對 Zeus 的轉會，魚丸認為，T1 在扛著極大的薪資壓力下，一定有盡全力想留下 Zeus ，「但 T1 沒有那麼瘋」，當其他隊伍開出難以匹配的價格時，T1 依舊有做好止損，將自由市場僅存最好的上路 Doran 納入麾下，把傷害降到最低。
而站在 Zeus 的角度，魚丸提及，T1 粉絲沒有必要過度失望或有偏激言論，職業選手選擇對自己最好的生涯規劃人之常情，且 Zeus 的粉絲也會希望他到別隊也能證明自己的實力，如果再拿一座世界冠軍，也能成為3冠王，還是給予祝福就好。
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魚丸接著提到，T1 雖然打法多變，但分析比賽可以發現，遊戲前期中路 Faker 需要遊走，下路 Gumayusi 經常是被戰術犧牲的點位，因此 Zeus 擔綱的角色，就是在前期試圖打出破口，替隊伍取得優勢，這剛好是 Doran 比起 Zeus 做的相對較差的能力。
魚丸強調，Zeus 和 Doran 打法上的不同，一定會讓 T1 這群一起奮戰2年的前隊友們需要較長時間的熟悉，至少 T1 春季賽戰績可能無法太過期待；不過仍要等到賽季開始後，觀察版本走向、Faker 的狀態，才能逐步檢視 T1 新陣容的適配性。
此外，針對 Zeus 的轉會，魚丸認為，T1 在扛著極大的薪資壓力下，一定有盡全力想留下 Zeus ，「但 T1 沒有那麼瘋」，當其他隊伍開出難以匹配的價格時，T1 依舊有做好止損，將自由市場僅存最好的上路 Doran 納入麾下，把傷害降到最低。
而站在 Zeus 的角度，魚丸提及，T1 粉絲沒有必要過度失望或有偏激言論，職業選手選擇對自己最好的生涯規劃人之常情，且 Zeus 的粉絲也會希望他到別隊也能證明自己的實力，如果再拿一座世界冠軍，也能成為3冠王，還是給予祝福就好。