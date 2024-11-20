曾兩度拿下金馬獎最佳導演的鍾孟宏，最新作品《餘燼》上映後造成激烈爭議，甚至有影評緊抓著意識形態批判該片「惡毒」。上週末鍾孟宏率領莫子儀、許瑋甯、侯彥西，
以及編劇朱嘉漢、配樂盧律銘等前進戲院與觀眾面對面問答互動，他坦言：「當初我們要做這個片子的時候，我就知道腳踩進去的水是很燙的， 但我如果不踩下去，就沒辦法讓大家用不同視角去看歷史。」 共同編劇朱嘉漢表示， 電影以警匪類型和破碎敘事方式呈現歷史真相的多重面貌， 他認為觀眾有憤怒或質疑的情緒，遠勝於麻木與漠視， 並希望白色恐怖議題能持續引發省思。
白色恐怖易惹爭議 仍有觀眾覺得勇敢
關於《餘燼》近期的討論十分火熱，也有觀眾看完紅著眼眶分享，讚賞這是一部很勇敢的電影，
因為率先一腳踏入了充滿地雷的禁地。鍾孟宏親自填詞、配樂盧律銘作曲的電影主題曲《 北方來的人》，入圍今年金馬獎最佳原創電影歌曲，鍾孟宏強調歌曲想表達一個很多人遺忘不了、 總在徘徊尋找答案的時代，寫出無數人顛沛流離的一生， 以及不斷堅守的使命。歌曲邀請「拉縴人少年兒童合唱團」演唱， 以純淨的童聲詮釋艱澀而深沉的歌詞，有觀眾分享：「 片尾曲聽起來溫柔又和諧，但歌詞卻是講那些撤遷來台的人。以為的應許之地，對比往後長達40年的白色恐怖 ，更顯諷刺。」
鍾孟宏談及《餘燼》
的創作初衷並非為了站在某一立場或刻意挑起爭議， 而是透過受害者與加害者、警察隊長與小隊員、 父親與女兒等角色之間的關係，回到人與人之間最真實的本質：「 我們常說白色恐怖的記憶充滿悲苦，但以一個孩子的視角作為起點， 從一雙鞋帶出他無法忘懷的記憶， 這樣的講述方式能呈現深刻的傷痛與情緒的複雜性。」 莫子儀也說這是一個很大膽的嘗試，坦言：「《餘燼》 觸碰到了非常複雜的白色恐怖議題， 我相信它沒有辦法在一部電影當中滿足所有角度的詮釋， 但它可以是個引子，讓我們從不同角度去回朔這段歷史。 如果我們不再仔細地面對這些傷口，它可能會變成一個更大的傷痕。 」
10年後同片卻無對手戲 莫子儀、許瑋甯跑宣傳聯絡感情
繼《相愛的7種設計》10年之後再度演出同一部電影的莫子儀與許瑋甯，雖然在《
餘燼》中沒有對手戲，兩人一起宣傳仍覺得開心能碰到老朋友， 莫子儀笑說：「我們都看著彼此的成長與轉變， 比如說我們都步入婚姻，平時也會互相鼓勵和祝福。」 許瑋甯在映後中分享這次演繹的角色許小姐：「對於許小姐來說， 她更多是在尋找與父親的連結，試圖理解他的過去、現在與未來。 我認為這個角色的核心在於理解、將心比心， 同時也是一段療傷與靠近的旅程。」她分享和鮑起靜對戲時， 導演正好看到陽光灑落的畫面格外美麗， 便要求演員在講到特定台詞時，恰到好處地走到定位， 她稱讚導演對每一幀畫面的構圖都精雕細琢， 所有細節都像經過精密計算後層層堆疊而成。
《餘燼》描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了寧靜，
接二連三的刑事案件背後有著不為人知的關聯。警官張振澤（ 張震飾演）與搭擋小蔡在諸多謎團中找尋線索， 辦案方向卻逐漸分歧，這時出現一名陌生男子莫子凡（莫子儀飾演） ，不斷被喚醒的過往記憶，真相慢慢浮現。兩個執著於真相的人， 以各自的方式撕開歷史疤痕。《餘燼》現正熱映中， 更多電影資訊可以上官方社群查詢：https://www.facebook.com/film.embers
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關於《餘燼》近期的討論十分火熱，也有觀眾看完紅著眼眶分享，讚賞這是一部很勇敢的電影，
鍾孟宏談及《餘燼》
10年後同片卻無對手戲 莫子儀、許瑋甯跑宣傳聯絡感情
繼《相愛的7種設計》10年之後再度演出同一部電影的莫子儀與許瑋甯，雖然在《
《餘燼》描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了寧靜，