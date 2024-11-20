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▲《餘燼》主要人員前進戲院和觀眾交流，仍有不少影迷對片子給予稱讚。（圖／本地風光提供）

▲許瑋甯（左）與莫子儀10年度再度合作拍片，《餘燼》中卻沒有對手戲，只有跑映後行程能夠合體。（圖／本地風光提供）

曾兩度拿下金馬獎最佳導演的鍾孟宏，最新作品《餘燼》上映後造成激烈爭議，甚至有影評緊抓著意識形態批判該片「惡毒」。上週末鍾孟宏率領莫子儀、許瑋甯、侯彥西，以及編劇朱嘉漢、配樂盧律銘等前進戲院與觀眾面對面問答互動，他坦言：「當初我們要做這個片子的時候，我就知道腳踩進去的水是很燙的，但我如果不踩下去，就沒辦法讓大家用不同視角去看歷史。」共同編劇朱嘉漢表示，電影以警匪類型和破碎敘事方式呈現歷史真相的多重面貌，他認為觀眾有憤怒或質疑的情緒，遠勝於麻木與漠視，並希望白色恐怖議題能持續引發省思。關於《餘燼》近期的討論十分火熱，也有觀眾看完紅著眼眶分享，讚賞這是一部很勇敢的電影，因為率先一腳踏入了充滿地雷的禁地。鍾孟宏親自填詞、配樂盧律銘作曲的電影主題曲《北方來的人》，入圍今年金馬獎最佳原創電影歌曲，鍾孟宏強調歌曲想表達一個很多人遺忘不了、總在徘徊尋找答案的時代，寫出無數人顛沛流離的一生，以及不斷堅守的使命。歌曲邀請「拉縴人少年兒童合唱團」演唱，以純淨的童聲詮釋艱澀而深沉的歌詞，有觀眾分享：「片尾曲聽起來溫柔又和諧，但歌詞卻是講那些撤遷來台的人。以為的應許之地，對比往後長達40年的白色恐怖，更顯諷刺。」鍾孟宏談及《餘燼》的創作初衷並非為了站在某一立場或刻意挑起爭議，而是透過受害者與加害者、警察隊長與小隊員、父親與女兒等角色之間的關係，回到人與人之間最真實的本質：「我們常說白色恐怖的記憶充滿悲苦，但以一個孩子的視角作為起點，從一雙鞋帶出他無法忘懷的記憶，這樣的講述方式能呈現深刻的傷痛與情緒的複雜性。」莫子儀也說這是一個很大膽的嘗試，坦言：「《餘燼》觸碰到了非常複雜的白色恐怖議題，我相信它沒有辦法在一部電影當中滿足所有角度的詮釋，但它可以是個引子，讓我們從不同角度去回朔這段歷史。如果我們不再仔細地面對這些傷口，它可能會變成一個更大的傷痕。繼《相愛的7種設計》10年之後再度演出同一部電影的莫子儀與許瑋甯，雖然在《餘燼》中沒有對手戲，兩人一起宣傳仍覺得開心能碰到老朋友，莫子儀笑說：「我們都看著彼此的成長與轉變，比如說我們都步入婚姻，平時也會互相鼓勵和祝福。」許瑋甯在映後中分享這次演繹的角色許小姐：「對於許小姐來說，她更多是在尋找與父親的連結，試圖理解他的過去、現在與未來。我認為這個角色的核心在於理解、將心比心，同時也是一段療傷與靠近的旅程。」她分享和鮑起靜對戲時，導演正好看到陽光灑落的畫面格外美麗，便要求演員在講到特定台詞時，恰到好處地走到定位，她稱讚導演對每一幀畫面的構圖都精雕細琢，所有細節都像經過精密計算後層層堆疊而成。《餘燼》描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了寧靜，接二連三的刑事案件背後有著不為人知的關聯。警官張振澤（張震飾演）與搭擋小蔡在諸多謎團中找尋線索，辦案方向卻逐漸分歧，這時出現一名陌生男子莫子凡（莫子儀飾演），不斷被喚醒的過往記憶，真相慢慢浮現。兩個執著於真相的人，以各自的方式撕開歷史疤痕。《餘燼》現正熱映中，更多電影資訊可以上官方社群查詢：https://www.facebook.com/film.embers