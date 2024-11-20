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第17屆「OPEN大氣球遊行」將於12月7日、12月8日於高雄登場。其中，本次特別打造「OPEN！URBAN SPORTS FESTIVAL」親子運動嘉年華，而親子足球及花式跳繩的運動潮流舞台更分別邀請來自日本的專業團隊帶來演出，首先親子足球邀請到的是由日本自由式足球運動員GyoZa和ADACHINHO於2022年組成的雙人組合－SUPER FOOTBALL BROS.。SUPER FOOTBALL BROS.精湛的球技和創意表演在自由式足球界享有盛譽，GyoZa以其幽默且獨特的風格著稱，於2022年世界大賽Superball的Kill the Beat項目中奪得了冠軍殊榮，ADACHINHO則以舞蹈般的球感聞名，曾在2016年全國大賽中進入前八名。再來花式跳繩則由FLY DIGGERZ－成立於2020年的日本專業雙人跳繩團隊為活動增添亮點。 由KENGO、KSY、TO-MA、AYUKA、K-SK和TAKAO六名成員組成的他們，在2021年和2022年的「DOUBLE DUTCH CONTEST WORLD」世界大賽中連續奪冠，展現了卓越的實力。每位成員也都擁有獨特的專長和風格，共同創造出多元且充滿活力的表演。FLY DIGGERZ的表演融合了跳繩、舞蹈和特技，並參與了多項國內外活動，「OPEN！大氣球遊行」今年以嘉年華作為規劃的主軸，在這裡發生的一切，如同嘉年華般的奇幻、年輕、創新與快樂；以高雄出發，以巴黎奧運比賽項目為規劃目標，更以「夢想大世界」為主題。