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▲川普率領眾人，遠觀SpaceX本次試射。（圖／美聯社／達志影像）

知名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的「太空探索公司」（SpaceX），當地時間19日，舉行星艦（Starship）第6次升空測試活動，美國總統當選人川普（Donald Trump）也現身發射場，表達對這位富商好兄弟的支持。綜合外媒報導，SpaceX於當地時間週二下午，在德州的Boca Chica火箭發射基地，進行第6次載有太空船的火箭發射測試。在那之前，川普已在社群平台上發文，預告自己將出席，祝福馬斯克和參與這個「令人難以置信項目的偉大愛國者」皆有好運；後者則回應稱，很榮幸能在星艦試射現場接待川普。從現場照片可以看見，共和黨籍的聯邦參議員哈格蒂（Bill Hagerty）、克魯茲（Ted Cruz），川普的長子小唐納德（Donald John Trump Jr.）、聯邦眾議員傑克遜（Ronny Jackson）等人，也都親赴現場，加入馬斯克的這場太空盛宴。不少民眾還在前往試射場的道路兩旁排列，揮舞旗幟、標語，迎接川普。報導指出，SpaceX和美國航太總署（NASA），都對星艦有著宏偉的計畫，除了希望它能在未來協助人類重返月球，還是SpaceX將人類送上火星這個終極目標的關鍵。SpaceX上月中旬才剛進行星艦第5次測試，前4次發射均以失敗告終，其中還包括火箭在發射之後不久即被摧毀，或是在墜入海洋時損毀等等。第5次發射不僅成功回收了助推火箭，還首次利用機械臂「筷子」，在半空中鉤住71公尺高的助推器火箭。報導介紹，星艦系統主要由兩部分組成，分別是超重型助推器和飛船，按照計畫，超重型火箭在完成助推任務後，由發射塔上的巨型機械臂接住並回收，若這樣的流程往後都能順利進行，將大大降低太空旅行的成本，並有助於太空人和貨物的運輸。