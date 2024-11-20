餐飲漲價民眾荷包又要緊縮了！受到全球通膨的影響，許多成本都跟著增加，餐飲業者每年幾乎都在調整價格，讓許多外食族荷包越來越縮水，在麥當勞日前宣布從今（20）日開始漲價後，被公認是CP值最高的buffet餐廳「饗食天堂」也傳出明年元旦即將調整價格。《NOWnews》特別整理今年各大餐飲業漲價幅度，讓民眾一文看懂！
速食店漲價系列
📍麥當勞（最新11月20日）：主餐價格、點心類部分、飲料類調漲2至3元；配餐價格不變；法點自由配調降6至8元。
📍肯德基：青花椒香麻脆雞、紙包雞、花生熔岩咔啦雞腿堡、雙色QQ球、蛋撻、薯條調漲1至7元。
📍必勝客（最新11月14日）：海鮮類披薩等8大款調漲5元至40元
📍漢堡王：4款漢堡調整10元至20元（重磅培根雙層牛肉堡、雙層國王大雞堡、國王大雞堡、勁濃培根烤腿堡）
📍達美樂、拿坡里、摩斯漢堡：仍在評估當中
餐廳小吃漲價系列
📍鬍鬚張：雞腿便當、紅糟腿排便當調漲5元
📍瓦城集團：旗下七品牌平均漲幅4.5％
📍鼎泰豐：調漲品項150項，平均漲幅6%
📍八方雲集：鍋貼漲0.3元、水餃漲0.5元
📍爭鮮迴轉壽司：干貝、焦糖鮭魚、螺肉壽司上漲10元
📍壽司郎：鮮蝦三貫壽司調漲20元
📍藏壽司：目前沒有漲價考量
📍漢來海港：調漲30元至100元不等
📍饗食天堂：漲幅未定，預計明年元旦調漲
📍饗饗：下午茶調漲至1090元
📍旭集：下午茶調漲至1090元
以上就是今年幾大餐飲集團、餐廳調漲民眾較為關注的清單，不過其中也有降價的，像是路易莎咖啡最近就宣布從11月20日起，店內最具代表的精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃，希望透過優惠價格的莊園咖啡，迎戰超商常常推出的折扣咖啡。
《NOWnews》記者也實際訪問北漂10年的陳小姐，她表示：「其實餐飲每年都在漲，雖然漲幅看上去不多，但是年年漲，回頭看這十年的物價變化就知道真的差非常多，不只餐廳也在漲，連路邊的小吃攤雞排一塊都已經破百，荷包實在縮水非常嚴重。」只能說，在這物價通膨的時代，如何開源節流，可能還是小資族現在最大的課題。
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📍麥當勞（最新11月20日）：主餐價格、點心類部分、飲料類調漲2至3元；配餐價格不變；法點自由配調降6至8元。
📍肯德基：青花椒香麻脆雞、紙包雞、花生熔岩咔啦雞腿堡、雙色QQ球、蛋撻、薯條調漲1至7元。
📍必勝客（最新11月14日）：海鮮類披薩等8大款調漲5元至40元
📍漢堡王：4款漢堡調整10元至20元（重磅培根雙層牛肉堡、雙層國王大雞堡、國王大雞堡、勁濃培根烤腿堡）
📍達美樂、拿坡里、摩斯漢堡：仍在評估當中
餐廳小吃漲價系列
📍鬍鬚張：雞腿便當、紅糟腿排便當調漲5元
📍瓦城集團：旗下七品牌平均漲幅4.5％
📍鼎泰豐：調漲品項150項，平均漲幅6%
📍八方雲集：鍋貼漲0.3元、水餃漲0.5元
📍爭鮮迴轉壽司：干貝、焦糖鮭魚、螺肉壽司上漲10元
📍壽司郎：鮮蝦三貫壽司調漲20元
📍藏壽司：目前沒有漲價考量
📍漢來海港：調漲30元至100元不等
📍饗食天堂：漲幅未定，預計明年元旦調漲
📍饗饗：下午茶調漲至1090元
📍旭集：下午茶調漲至1090元
以上就是今年幾大餐飲集團、餐廳調漲民眾較為關注的清單，不過其中也有降價的，像是路易莎咖啡最近就宣布從11月20日起，店內最具代表的精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃，希望透過優惠價格的莊園咖啡，迎戰超商常常推出的折扣咖啡。
《NOWnews》記者也實際訪問北漂10年的陳小姐，她表示：「其實餐飲每年都在漲，雖然漲幅看上去不多，但是年年漲，回頭看這十年的物價變化就知道真的差非常多，不只餐廳也在漲，連路邊的小吃攤雞排一塊都已經破百，荷包實在縮水非常嚴重。」只能說，在這物價通膨的時代，如何開源節流，可能還是小資族現在最大的課題。