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▲麥當勞今（20）日開始漲價，主餐價格上調2至3元。（示意圖／記者陳雅雲攝）

▲小吃類今年「八方雲集」又宣佈漲價，單顆鍋貼上漲0.3元，不少小資族都抱怨回不去。（圖／記者葉盛耀攝）

▲饗賓餐旅旗下兩大品牌包含饗饗與旭集，在今年8月12日起，調整平日「下午餐」之餐價為1090元。（圖／記者葉盛耀攝）

▲路易莎咖啡逆風降價，店內經典「莊園咖啡」品項降價5元。（圖／翻攝自路易莎咖啡臉書）

餐飲漲價民眾荷包又要緊縮了！受到全球通膨的影響，許多成本都跟著增加，餐飲業者每年幾乎都在調整價格，讓許多外食族荷包越來越縮水，在麥當勞日前宣布從今（20）日開始漲價後，被公認是CP值最高的buffet餐廳「饗食天堂」也傳出明年元旦即將調整價格。《NOWnews》特別整理今年各大餐飲業漲價幅度，讓民眾一文看懂！📍肯德基：青花椒香麻脆雞、紙包雞、花生熔岩咔啦雞腿堡、雙色QQ球、蛋撻、薯條調漲1至7元。📍漢堡王：4款漢堡調整10元至20元（重磅培根雙層牛肉堡、雙層國王大雞堡、國王大雞堡、勁濃培根烤腿堡）📍鬍鬚張：雞腿便當、紅糟腿排便當調漲5元📍瓦城集團：旗下七品牌平均漲幅4.5％📍鼎泰豐：調漲品項150項，平均漲幅6%📍八方雲集：鍋貼漲0.3元、水餃漲0.5元📍爭鮮迴轉壽司：干貝、焦糖鮭魚、螺肉壽司上漲10元📍壽司郎：鮮蝦三貫壽司調漲20元📍藏壽司：目前沒有漲價考量📍漢來海港：調漲30元至100元不等📍饗饗：下午茶調漲至1090元📍旭集：下午茶調漲至1090元以上就是今年幾大餐飲集團、餐廳調漲民眾較為關注的清單，不過其中也有降價的，《NOWnews》記者也實際訪問北漂10年的陳小姐，她表示：「其實餐飲每年都在漲，」只能說，在這物價通膨的時代，如何開源節流，可能還是小資族現在最大的課題。