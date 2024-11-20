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▲大巨蛋開唱時間逼近，周杰倫坦言有些負面情緒，必須好好放鬆。（圖／周杰倫IG）

樂壇天王周杰倫（周董）將於12月5日起在台北大巨蛋連續舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，日前門票開賣，89萬人同時上線搶15萬張票券，短短5分鐘售罄，連拓元售票系統的執行長都說「只有周杰倫才能超越周杰倫」。開唱倒數不到1個月，引來超過5萬人關心。周杰倫近期除了帶著「嘉年華」巡演全世界跑透透，還忙著錄製第16張專輯，對音樂有潔癖的他，用心雕琢每一首創作，加上同時間準備大巨蛋新的表演內容，似乎讓鐵人周杰倫有點不堪負荷，昨天深夜，周董在IG分享最近的生活點滴照片，寫下：雖然周杰倫在貼文附上笑到流淚的表情符號，但大批粉絲依然擔心偶像的生理、心理狀態，「哥，我四天都有票，我陪你」、「沒事 ！演唱會其實不用唱歌！跟我們聊天3小時也可以」、「沒事的，愛你的人不管你是怎麼樣都會一樣愛，不煩了」、「哥盡量放鬆心情，別給太大自己壓力，永遠支持哥」、「加油加油！演唱會一定會順利的，你超棒！」