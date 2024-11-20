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▲CoCo今週三好友日「日焙珍珠奶茶」買一送一。（圖／CoCo提供）

▲天仁茗茶「全品項第二杯半價」應援中華隊。（圖／翻攝自天仁茗茶FB）

賀中華隊前進東京開喝手搖飲料優惠！CoCo都可今（13）日週三好友日，集氣台灣進入世界棒球四強賽戰績紅不讓，祭出日焙珍珠奶茶超狂「買一送一」優惠，平均一杯33元有找好划算；天仁茗茶也有「全品項第二杯半價」一次整理，開心應援中華隊。CoCo都可集氣台灣進入世界棒球四強賽戰績紅不讓，號召大家一起化熱量為力量，提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。天仁茗茶喫茶趣恭喜中華隊晉級前進東京，11月20日最後一天，門市全品項相同茶飲「第二杯半價」優惠！提醒大家，茶飲冰熱品項須一致，但甜度或冰塊可調整；不提供寄杯；不適用於外送服務與外送平台；優惠不併用；特價品須恢復原價計算；飲品依門市實際提供為準。