秋冬準備換季UNIQLO、GU撿便宜時候到了！隨著天氣開始逐漸變冷，許多人開始都要添購冬天衣物，這時候許多服飾品牌都會開始推出優惠，像是UNIQLO官網最近就釋出一款冬天必穿的童裝外套，對於兒童與嬌小的大人都可以穿，且售價不到600元，讓不少人都去搶購；除此之外，GU也有民眾發現「肩背雲朵包」，台灣竟然特價賣190元，不僅比日本便宜，台灣原價更要890元，買到直接現賺700元！
有女網友在社群平台「Threads」貼文指出「終於被我等到UNIQLO這件童裝外套特價590元了！第一眼看就被這個焦糖色給煞到，還有領子跟袖口的設計都好可愛，買回來發現它防潑水！超級讚的啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「謝謝妳發這篇文讓我撿到寶！我也立刻入手了」、「剛剛去官網看還能買，好開心嗚嗚嗚」、「今天也跑去買160公分的了，好開心，謝謝分享」、「這件原價990，現在只要590元又好好看，跟著入手了」、「這件真的好好看，可惜只能遠觀，童裝我塞不進去。」
UNIQLO「冬天神級外套」特價中！童裝女生穿也沒問題
《NOWnews》記者也實際到UNIQLO官網查找該件網友分享的外套，確實是童裝沒有錯，但是尺碼對於許多比較嬌小的女生來穿也是沒問題，有130公分、140公分、150公分、160公分四種尺寸可以選擇，該網友穿著的是150公分版本，看上去也非常的合身又好看。
而再用「UQ搜尋」的功能看這件外套的歷史價格，原本單件要價是990元，才剛在11月12日特價變成590元，不知道什麼時候會漲價回去，因此如果有興趣的民眾想要便宜入手冬衣，這時候一定是最佳時機哦！
不買GU冬衣沒關係！190元雲朵包買到直接賺700元
另外一家GU最近備受討論的則不是冬衣的部分，而是一款有肩帶的雲朵包，有民眾路過GU門市時餘光看到售價寫190元，覺得不太可能於是詢問店員，結果沒想到是真的，除了比日本售價還要更便宜之外，該款包原價是890元，等於打了2.2折的價錢在販售，買到就是現賺700元！
有許多人看到貼文之後紛紛到GU去挖寶「我週六買的時候是490元，後來看變成190元，就又去買了黑色」、「這個包超級好用....竟然只要190元，我在日本買400元的說」、「銀色包我也看很久，一路從890元降到190元，看來是可以入手了」、「我們這邊門市搶光了，店員說週一才會補貨。」看完這些實際分享跟介紹，如果想入手新包、新外套的民眾，可不要錯過最殺的特價時間囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「謝謝妳發這篇文讓我撿到寶！我也立刻入手了」、「剛剛去官網看還能買，好開心嗚嗚嗚」、「今天也跑去買160公分的了，好開心，謝謝分享」、「這件原價990，現在只要590元又好好看，跟著入手了」、「這件真的好好看，可惜只能遠觀，童裝我塞不進去。」
UNIQLO「冬天神級外套」特價中！童裝女生穿也沒問題
《NOWnews》記者也實際到UNIQLO官網查找該件網友分享的外套，確實是童裝沒有錯，但是尺碼對於許多比較嬌小的女生來穿也是沒問題，有130公分、140公分、150公分、160公分四種尺寸可以選擇，該網友穿著的是150公分版本，看上去也非常的合身又好看。
而再用「UQ搜尋」的功能看這件外套的歷史價格，原本單件要價是990元，才剛在11月12日特價變成590元，不知道什麼時候會漲價回去，因此如果有興趣的民眾想要便宜入手冬衣，這時候一定是最佳時機哦！
不買GU冬衣沒關係！190元雲朵包買到直接賺700元
另外一家GU最近備受討論的則不是冬衣的部分，而是一款有肩帶的雲朵包，有民眾路過GU門市時餘光看到售價寫190元，覺得不太可能於是詢問店員，結果沒想到是真的，除了比日本售價還要更便宜之外，該款包原價是890元，等於打了2.2折的價錢在販售，買到就是現賺700元！
有許多人看到貼文之後紛紛到GU去挖寶「我週六買的時候是490元，後來看變成190元，就又去買了黑色」、「這個包超級好用....竟然只要190元，我在日本買400元的說」、「銀色包我也看很久，一路從890元降到190元，看來是可以入手了」、「我們這邊門市搶光了，店員說週一才會補貨。」看完這些實際分享跟介紹，如果想入手新包、新外套的民眾，可不要錯過最殺的特價時間囉！