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美國總統當選人川普（Donald Trump）當地時間19日宣布， 提名華爾街金融家、債券交易公司「建達」（Cantor Fitzgerald）行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）擔任美國商務部長，負責領導關稅和貿易等議程。而盧特尼克的人生經歷也不太一般，10多歲就父母雙亡，還曾驚險逃過911恐怖攻擊。綜合《CNN》等美媒報導，身為金融界知名川粉，過渡團隊的聯席主席，盧特尼克力挺川普的「美國優先」觀點，高度支持川普的全面關稅、減稅、加密貨幣等政策，自從川普勝選後，他的名字一直在商務部長熱門人選的名單上，先前也曾一度傳出他有可能出任財政部長。美國商務部主要負責審批專利、發布經濟數據、調查貿易行為、管理關稅等，在美中貿易戰、多方面競爭的時代背景下，算是扮演相當重要的角色。盧特尼克先前對民主、共和黨的政客都捐過款，但近年他已成為共和黨的主要捐助者，為川普的競選活動捐贈了數百萬美元。63歲的他，吸引外界的還有其人生經歷，出身紐約中上階級家庭，父親是歷史學教授、母親是藝術家，但盧特尼克10幾歲時，就先後經歷母親罹癌病亡，父親遭遇醫療失誤而成為孤兒。所幸，他就讀的賓州哈弗福德學院（Haverford College）提供4年全額獎學金，讓他可以完成學業，多年後事業有成的盧特尼克也不忘報恩，成為該校有史以來最大的捐款人。大學畢業後，盧特尼克加入建達公司，短短10年內就爬到行政總裁的位置，不過2001年9月11日，美國發生著名的911恐怖攻擊，建達的總部就設在世貿中心北塔頂部，當天他因為送孩子第一天去上幼稚園而逃過一劫，但包含他弟弟在內，當時被困在公司的658名員工因此喪生。當他從學校職員那得知噩耗、匆忙趕回現場時，還遇上南塔倒塌，他無能為力，只得躲在附近一輛汽車內避難。911悲劇後，既是倖存者也是遺族的盧特尼克，大力投入紐約重建、支持罹難者家屬的工作。