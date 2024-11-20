受到東北季風影響，北部、東北部降溫明顯，早上出門上班前，好需要先來杯咖啡提神暖身！全家今（20日）APP美式、拿鐵買1送1最後一天，門市有特濃美式、卡布奇諾10元多一杯，週五迎小雪節氣，康康五優惠霜淇淋買一送一。7-11本週自11月22日起，連續三天有馥芮白拿鐵、抹茶拿鐵、紅茶拿鐵第二杯10元優惠，相當於約6折開喝。
🟡全家便利商店
📍APP｜11月19日10:00至11月20日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶同品項買1送1，5折（原價30元、特價15元）
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯卡布奇諾10元多一杯， 5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月22日至11月24日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月19日起至11月20日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾香鑽水果茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾韓國農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜11月19日起至11月20日
◾思樂冰大杯全口味買1送1
◾7-ELEVEN全店指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，總上限2000萬點
📍APP｜11月22日起至11月24日
◾贅沢八女抹茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾精品馥芮白第2杯10元，約5.4折（原價130元、特價70元）
📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾中杯風味飲系列指定熱飲11杯410元，5.8折（原價65元、特價38元）
可選好時經典可可／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
🟡星巴克買一送一
歡慶中華隊12強賽成功晉級！11月20日自11:00起至20:00前至全台星巴克門市購買兩杯大杯或特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
除了大杯也納入買一送一優惠外，本次還包含全品項星冰樂，不過不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜11月19日10:00至11月20日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶同品項買1送1，5折（原價30元、特價15元）
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯卡布奇諾10元多一杯， 5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月22日至11月24日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月19日起至11月20日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾香鑽水果茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾韓國農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜11月19日起至11月20日
◾思樂冰大杯全口味買1送1
◾7-ELEVEN全店指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，總上限2000萬點
📍APP｜11月22日起至11月24日
◾贅沢八女抹茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾精品馥芮白第2杯10元，約5.4折（原價130元、特價70元）
📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾中杯風味飲系列指定熱飲11杯410元，5.8折（原價65元、特價38元）
可選好時經典可可／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
🟡星巴克買一送一
歡慶中華隊12強賽成功晉級！11月20日自11:00起至20:00前至全台星巴克門市購買兩杯大杯或特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
除了大杯也納入買一送一優惠外，本次還包含全品項星冰樂，不過不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。