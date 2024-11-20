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▲全家拿鐵、美式、霜淇淋買一送一優惠。（圖／全家提供）

▲全家美式、卡布奇諾第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家本週康康五優惠出爐，有霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）

▲7-11美式、水果茶、泡麵、思樂冰優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11超值五六日有拿鐵10元多一杯優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11寄杯咖啡11杯優惠組合價。（圖／7-11提供）

▲購買兩杯大杯或特大杯 冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。（圖／星巴克提供）

受到東北季風影響，北部、東北部降溫明顯，早上出門上班前，好需要先來杯咖啡提神暖身！全家今（20日）APP美式、拿鐵買1送1最後一天，門市有特濃美式、卡布奇諾10元多一杯，週五迎小雪節氣，康康五優惠霜淇淋買一送一。7-11本週自11月22日起，連續三天有馥芮白拿鐵、抹茶拿鐵、紅茶拿鐵第二杯10元優惠，相當於約6折開喝。◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾旨味日式綠/古早味紅茶/四季春青茶同品項買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）◾大杯卡布奇諾10元多一杯， 5.8折（原價60元、特價35元）◾特大杯凍凍好喝奶茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾香鑽水果茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）◾韓國農心辛香菇杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾思樂冰大杯全口味買1送1◾7-ELEVEN全店指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，總上限2000萬點◾贅沢八女抹茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾皇家伯爵紅茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾精品馥芮白第2杯10元，約5.4折（原價130元、特價70元）◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）◾中杯風味飲系列指定熱飲11杯410元，5.8折（原價65元、特價38元）可選好時經典可可／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.9折（原價55元、特價38元）◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）歡慶中華隊12強賽成功晉級！11月20日自11:00起至20:00前至全台星巴克門市購買兩杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。除了大杯也納入買一送一優惠外，本次還包含全品項星冰樂，不過不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。