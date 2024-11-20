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▲朴騏良目前效力於韓職斗山熊，為韓國第2代啦啦隊4大隊長之一。（圖／取自IG＠mong2_mom）

▲朴騏良（中）先前就發文預告會前來台灣支持12強賽。（圖／取自IG＠mong2_mom）

2024世界棒球12強賽B組預賽主場在台灣，日前才圓滿結束預賽賽程，有網友在賽程期間於大巨蛋捕捉到一名正妹身影，好奇問「這是哪一位韓國啦啦隊？超多人排隊拍照的」，貼文一出立刻被認出是韓職傳奇啦啦隊女神朴騏良（박기량），紛紛驚呼「狀態超好的」、「Top的存在」。正值12強預賽期間，有網友捕捉到場邊啦啦隊女神正在與粉絲合照，好奇地發文求解「不懂就問脆 ，這是哪一位韓國啦啦隊？超多人排隊拍照的，親切又美麗。」貼文一出，不少人出面解答，該位正妹就是韓國第二代啦啦隊一姐「朴騏良」，在韓國是相當知名的傳奇女神。今年33歲的朴騏良於2007年加入啦啦隊，目前效力於韓職斗山熊，為韓國第2代啦啦隊4大隊長之一，因176公分的高䠷身材及仙氣臉蛋圈粉無數，曾在2018年受LAMIGO桃猿邀請來台灣，參加《辣年糕趴（Korea Party）》擔任開球嘉賓，是許多韓國球迷心目中的頂級女神。不少台灣網友大讚朴騏良，「韓國啦啦隊能跨綜藝圈的少數存在」、「仙氣十足」、「狀態超好的」、「Top的存在」、「真的仙耶，而且超級親民」，也有人許願女神來台發展，「台灣球團要找她要快，有人在講她明年要退休了」。但有粉絲幫忙解答朴騏良未來動向，「她說過要轉型成幕後舞蹈總監，讓學妹們來台灣，她身為大學姐覺得自己有責任把韓國啦啦隊文化繼續傳承下去。」