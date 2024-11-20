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▲全家本週康康五優惠出爐，有霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）

▲7-11超值五六日有拿鐵10元多一杯優惠。（圖／7-11提供）

全家本週康康五優惠來了！自11月22日至11月24日霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，阿芙佳朵杯裝也適用，還有杜老爺特級冰淇淋甜筒、味味A紅燒牛肉湯麵也半價吃；7-11本週五六日自11月22日起至11月24日，有杜老爺曠世奇派、巧克力甜筒第2件10元，還有韓國農心泡麵買一送一優惠、全家本週康康五優惠出爐，自11月22日至11月24日霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。除了全家霜淇淋買一送一外，本週還有黑芝麻熬豆漿、杜老爺冰淇淋甜筒、味味A紅燒牛肉湯麵也通通買一送一限三天。◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）7-11超值五六日優惠出爐，本週11月15日起至11月17日，門市購買贅沢八女抹茶拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵中杯第2杯10元，還有精品馥芮白第2杯10元，也別錯過杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃、雙倍巧克力甜筒10元多一件優惠。泡麵優惠，本週有韓國農心香辣海鮮烏龍麵買一送一，還有統一麵（碗裝）、統一調和米粉肉燥風味（碗裝）任選2件9折。