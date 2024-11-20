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11月20日至22日，就是台北萬華艋舺青山宮為期3天的遶境活動，預計吸引3000名信眾參與。萬華警方表示，為避免聚眾滋事鬥毆情形發生，於昨(19)日夜間特別結合擴大臨檢，針對各大迎駕紅壇香案、易生聚眾場所及周邊道路執行臨檢，以確保轄內治安秩序穩定並建立優質傳統廟會文化。每年舉辦的艋舺青山宮遶境活動是萬華當地盛事，各地陣頭、角頭皆會參與，不過2018年遶境期間，曾發生槍擊造成1死1傷案件。對此，警方每年出動大批警力協助維安，並擴大人力管制，禁止穿著特定制服，若被視為黑幫可進行警告要求解散。此後，雖未爆發重大案件，但幾年活動下來，仍有信徒間的零星衝突，以及鞭炮、時間過晚等情況引起民眾反彈。萬華分局表示，大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多常容易發生推擠拉扯，衍生聚眾滋事鬥毆事件，針對青山宮遶境活動，已報請臺灣臺北地檢署檢察官坐鎮指揮；另警方為盼遶境盛事圓滿成功，已在活動前超前部署，向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導，如有違反相關法律規定，即依法偵辦查處，決不寬貸。警方同時也希望，青山宮遶境活動圓滿成功，以建立宮廟文化正面形象，將循往年採取最高規格的維安工作，違者將依法蒐證嚴辦。