狂賀世界棒球12強賽中華隊晉升四強，多家業者都推優惠方案，像是坐落南港站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，館內「敘日餐廳」即日起至11月22日推出平日午、晚餐加碼活動，於此期間訂位用餐，告知使用「歡慶中華隊進軍東京」並現場喊出應援口號「就一起！」，即享每位成人917元餐飲優惠與免一成服務費，最低約56折即可暢吃平日晚餐Buffet。若三人同行再贈燒酒，六人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶，活動每餐期限量30位。
台北六福萬怡酒店的「敘日餐廳」現正舉辦最新一季「敘饗韓風食堂」主題餐檯料理，菜色包含韓式經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等，另外還有生食級干貝、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排、紅酒燉牛臉頰無限暢吃。同慶中華隊晉升四強，即日起至11月22日推出平日午、晚餐加碼活動，於此期間訂位用餐告知使用「歡慶中華隊進軍東京」並現場喊出應援口號「就一起！」，即享每位成人917元。且若三人同行再贈燒酒，六人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶，「歡慶中華隊進軍東京」活動每餐期限量30位。
另外，位在大直的台北美福大飯店的人氣餐廳「彩匯自助餐」也正推出「彩匯辛香味兒」主題，匯聚四川菜的麻辣香、印度菜的撲鼻香料味、泰國菜的酸辣嗆，運用天然的辛香料烹製，即日起至12月31日午餐、晚餐期間供應，尤其晚餐還有超人氣的溫生蠔、蝦蛄、鮑魚等海味，可搭佐青辣椒汁、煙燻辣椒汁等主廚特調醬汁，還有日本神戶主廚研發的大師級甜點，全都可無限量暢饗。目前還推出「當月壽星可享四人同行一人免費」，等於壽星本人可享有免費優惠，「彩匯自助餐」餐價最低為平日午餐每位1,600元+10%起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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另外，位在大直的台北美福大飯店的人氣餐廳「彩匯自助餐」也正推出「彩匯辛香味兒」主題，匯聚四川菜的麻辣香、印度菜的撲鼻香料味、泰國菜的酸辣嗆，運用天然的辛香料烹製，即日起至12月31日午餐、晚餐期間供應，尤其晚餐還有超人氣的溫生蠔、蝦蛄、鮑魚等海味，可搭佐青辣椒汁、煙燻辣椒汁等主廚特調醬汁，還有日本神戶主廚研發的大師級甜點，全都可無限量暢饗。目前還推出「當月壽星可享四人同行一人免費」，等於壽星本人可享有免費優惠，「彩匯自助餐」餐價最低為平日午餐每位1,600元+10%起。
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