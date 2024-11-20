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投資人靜待輝達財報結果，資金搶先卡位行情，激勵股價上漲近5%，連帶推動科技股的表現，美股四大指數昨（19）日漲多跌少，也激勵台北股市今（20）日持續走高，開盤上漲24.11點、來到22872.91點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.29點、來到256.58點。今日開盤量大強勢個股：錸德、錸寶、兆利、中華、麗臺；開盤量大弱勢個股：乙盛-KY、鴻準、正新、遠東新、熒茂。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1050元；鴻海開盤上漲3元、來到206.5元；聯發科開盤上漲5元、來到1290元。美國股市昨日持續走高，投資人靜待輝達財報結果，資金搶先卡位行情，激勵輝達股價昨日上漲近5%，激勵科技股的表現，美股四大指數漲多跌少，僅有道瓊指數持續走跌，下跌120.66點或0.28%，收43268.94點，那斯達克指數上漲195.66點或 1.04%，收18987.47點，標普500指數上漲23.36點或0.40%，收5916.98點，費半指數上漲30.38 點或0.62%，收4919.16點。科技五天王全數收高，Meta上漲1.21%，蘋果上漲0.11%，Alphabet上漲1.57%，微軟上漲0.49%，亞馬遜上漲1.44%。半導體股漲跌互見，輝達大漲4.89%，博通下跌0.19%，美光上漲0.23%，高通上漲0.13%，應用材料下跌0.83%，德儀下跌2.95%，AMD上漲0.33%。台股ADR多數收高，台積電ADR上漲1.17%，日月光ADR上漲0.82%，聯電ADR上漲0.5%，中華電信ADR漲0.48%。此外，暫時解除下市危機的美超微，由於公司聘任BDO USA為新會計師，並向那斯達克提交了一份避免退市的計畫，激勵昨日股價大漲31%。