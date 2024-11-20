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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，日前輕生引發輿論譁然。勞動部長何佩珊19日召開記者會宣布，稱謝宜容情緒控管不當涉職場霸凌情節重大，但「並非當事人輕生的直接原因」，勞動部部長何佩珊也表示，將謝宜容離開原機關、降調非主管職，並強調自己沒有直接停權主管的能力，必須經過考績會審核，「絕對不是背景硬的問題」。此話一出，讓不少網友痛批「可見後台有多硬」。勞動部19日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果，何佩珊表示，調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但同仁選擇離開的主要原因是長期單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，因此將追封這名同仁授予勞動獎章，並列為因公死亡，依公務人員撫卹法辦理。何佩珊也宣布，謝宜容調離北分署長一職，並降調為非主管職，她還強調，自己沒有直接停權主管的能力，必須經過考績會審核，「絕對不是背景硬的問題」。此話一出，立刻讓網友炸鍋，認為根本是此地無銀三百兩，紛紛留言痛批「部長硬著頭皮講這些，謝宜容到底誰罩的」、「可以說出無法實際證明霸凌，可見後台多硬」、「把人弄死還只有調離現職，不就是後台很罩」。