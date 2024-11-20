WBSC世界棒球12強賽即將進入複賽，中華隊本屆賽事在B組小組賽取得4勝1敗的佳績，挺進4強超級循環賽，一行人將到日本東京繼續打拼，而去程因有部分隊員搭乘經濟艙，不少球迷也希望回程能夠爭取到包機的形式返台，讓球員好好休息。對此，中職會長兼任中華隊領隊的立委蔡其昌深夜表示，「終於搞定我們台灣男團回程飛機了！全員同班機且經濟艙、白金豪經艙返台」，讓不少人大讚蔡其昌非常罩！
中華隊19日和日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本，和日本、澳洲各分到12席商務艙，中華隊將商務艙保留給教練團使用，選手則依照年齡大小分配到白金豪經艙或者經濟艙，其年紀較輕的7位選手搭乘經濟艙，不過為了照顧選手舒適度，每位選手都有兩個位置。
蔡其昌搞定回程班機！中華隊全員同班機「商務艙+白金豪經艙」
由於去程的安排是由世界棒壘球總會（WBSC）所安排，因此相對不盡人意也很正常，不過中職會長AKA「蔡總機」可沒有漏氣，深夜在社群平台「Threads」貼文指出「忙了一整天，終於搞定我們台灣男團回程的飛機了！所有教練球員都可以搭同班機的商務艙與白金豪經回來了！」
蔡其昌說：「要特別感謝交通部與華航的大力幫忙」貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「蔡總機怎麼可以這麼罩TAT！」、「希望蔡其昌會長可以無限期連任，真正熱愛棒球且疼惜運動員的人選」、「會長老家是阮厝邊啦！超級榮幸和驕傲的老鄰居」、「歷任最強會長，球員與球迷有這樣的會長真的感到滿意。」
曾頌恩去程只搭到經濟艙！「空姐相親位」飛了
由於去程有7位中華隊球員要搭乘經濟艙，是按照年齡來安排，其中重砲手曾頌恩成焦點，因自己與捕手戴培峰晚一天，與豪經艙擦身而過，讓戴培峰開玩笑的說：「生日改一下改一下，沒辦法這就是命」。
隨後棒協工作人員意外發現，曾頌恩的座位在經濟艙前排，對面就是空姐的座位，在社群發文表示：「沒有豪經有空姐，賺爛」曾頌恩也轉發此限時動態，笑稱：「突然又覺得命好像不差」，被球迷笑稱是「空姐相親位」，不過在爭取到回程豪經艙以及商務艙之後，蔡其昌也逗趣的說：「頌恩，回程不能讓你再坐相親位了」讓球迷全部都笑翻。12強賽四強超級循環賽即將在週四開打，請大家一起為中華隊集氣加油！
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蔡其昌搞定回程班機！中華隊全員同班機「商務艙+白金豪經艙」
由於去程的安排是由世界棒壘球總會（WBSC）所安排，因此相對不盡人意也很正常，不過中職會長AKA「蔡總機」可沒有漏氣，深夜在社群平台「Threads」貼文指出「忙了一整天，終於搞定我們台灣男團回程的飛機了！所有教練球員都可以搭同班機的商務艙與白金豪經回來了！」
蔡其昌說：「要特別感謝交通部與華航的大力幫忙」貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「蔡總機怎麼可以這麼罩TAT！」、「希望蔡其昌會長可以無限期連任，真正熱愛棒球且疼惜運動員的人選」、「會長老家是阮厝邊啦！超級榮幸和驕傲的老鄰居」、「歷任最強會長，球員與球迷有這樣的會長真的感到滿意。」
曾頌恩去程只搭到經濟艙！「空姐相親位」飛了
由於去程有7位中華隊球員要搭乘經濟艙，是按照年齡來安排，其中重砲手曾頌恩成焦點，因自己與捕手戴培峰晚一天，與豪經艙擦身而過，讓戴培峰開玩笑的說：「生日改一下改一下，沒辦法這就是命」。
隨後棒協工作人員意外發現，曾頌恩的座位在經濟艙前排，對面就是空姐的座位，在社群發文表示：「沒有豪經有空姐，賺爛」曾頌恩也轉發此限時動態，笑稱：「突然又覺得命好像不差」，被球迷笑稱是「空姐相親位」，不過在爭取到回程豪經艙以及商務艙之後，蔡其昌也逗趣的說：「頌恩，回程不能讓你再坐相親位了」讓球迷全部都笑翻。12強賽四強超級循環賽即將在週四開打，請大家一起為中華隊集氣加油！
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