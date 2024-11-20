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▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進日本東京複賽。（圖／記者葉政勳攝）

▲中職會長兼任中華隊領隊蔡其昌搞定東京返台班機，全員同班機，且是商務艙、豪經艙。（圖／記者朱永強攝）

▲曾頌恩去程因為生日跟捕手戴培峰差一天而搭到經濟艙，後來發現坐在空姐對面，搞笑轉發限動表示「突然又覺得命好像不差」。（圖/曾頌恩IG）

WBSC世界棒球12強賽即將進入複賽，中華隊本屆賽事在B組小組賽取得4勝1敗的佳績，挺進4強超級循環賽，一行人將到日本東京繼續打拼，而去程因有部分隊員搭乘經濟艙，不少球迷也希望回程能夠爭取到包機的形式返台，讓球員好好休息。中華隊19日和日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本，和日本、澳洲各分到12席商務艙，中華隊將商務艙保留給教練團使用，由於去程的安排是由世界棒壘球總會（WBSC）所安排，因此相對不盡人意也很正常，不過中職會長AKA「蔡總機」可沒有漏氣，深夜在社群平台「Threads」貼文指出蔡其昌說：「要特別感謝交通部與華航的大力幫忙」貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「歷任最強會長，球員與球迷有這樣的會長真的感到滿意。」由於去程有7位中華隊球員要搭乘經濟艙，是按照年齡來安排，隨後棒協工作人員意外發現，，不過在爭取到回程豪經艙以及商務艙之後，12強賽四強超級循環賽即將在週四開打，請大家一起為中華隊集氣加油！