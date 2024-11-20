我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部昨針對勞動力發展署北分署公務員輕生案提出調查報告，但卻說員工之死無關霸凌，引爆眾怒。「人渣文本」周偉航今（20）日分析，全案應分為兩個層次，其一是霸凌行為及直接傷害、其二是調查過程呈現的體制問題。他痛罵勞動部報告前言不對後語，部長何佩珊狀況外，連行政院長卓榮泰都想和稀泥，地位從「大阿哥」變成「大阿呆」。勞動部長何佩珊昨開記者會公布調查報告時潸然淚下，她稱公務員輕生主因是工作量過大缺乏協助，分署長謝宜容言語辱罵是「立意良善」，引發社會輿論高度不滿。「人渣文本」周偉航今指出，勞動部明顯失能，大張旗鼓派人調查，結果寫個「目的良善」；前面說受害者之死無關霸凌，後面又說霸凌存在，「前言不對後語，這種調查報告可以出勞動部大門？」他痛批，勞動部的標準連大學通識課都不如。周偉航說，勞動部長何佩珊開記者會前竟未蒐集、了解輿情，連謝宜容2月就已被舉報都說不知道；行政院長卓榮泰昨天的談話更是意圖和稀泥，「這個大阿哥做得像大阿呆」。周偉航斥：「今天你敢出這份欠人侮辱的調查報告，就不要怪人當你是白痴。」