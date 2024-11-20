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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，日前輕生引發輿論譁然。勞動部長何佩珊19日召開記者會宣布調查結果，但長場記者會卻未見當事人謝宜容，被問到謝宜容為何不出面親自說明、道歉，何佩珊竟表示「必須體諒她的身心狀態，等到合適時機再來安排」。此話一出，引發二度炎上，網友忍不住怒轟「體諒個屁啦，就是後台硬」。勞動部19日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果，何佩珊表示，調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但同仁選擇離開的主要原因是長期單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致；何佩珊也宣布，謝宜容調離北分署長一職，並降調為非主管職，她還強調，自己沒有直接停權主管的能力，必須經過考績會審核，「絕對不是背景硬的問題」。被問到為何謝宜容為何不出面親自說明、道歉？何佩珊竟答，謝宜容在事發後壓力非常大，身心狀況已需要諮詢、就醫，「必須體諒她的身心狀態，等到合適時機再來安排」。此回應立刻二度炎上，網友紛紛怒轟「勞動部跟廢死聯盟一個樣，保護加害者，羞辱被害者」、「噁心到不行」、「霸凌者身心受創，我看了什麼」、「誰來體諒受害者身心狀態」、「體諒個屁啦，就是後台硬」。