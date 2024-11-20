我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原PO的日本男友來台不僅對頂呱呱的「呱呱包」印象深刻，甚至許願頂呱呱能在日本展店。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱目前在海外僅在美國設立分店，分布在舊金山、洛杉磯、賓州、波士頓等城市，包含即將開幕的店面，共有33間海外分店。（圖／頂呱呱提供）

台灣美食享譽國際，包含珍奶、炸雞等令人垂涎三尺的小吃，都是外國觀光客來台必訪的行程。就有一名台灣女網友帶日本男友來台，並詢問男友「在台灣吃到覺得最喜歡的東西是什麼？」沒想到日本男友秒回台灣本土速食店「頂呱呱」的人氣品項「呱呱包」，甚至許願頂呱呱能到日本展店，讓一票台灣網友也點頭認「呱呱包絕對台灣之光」、「請外國人吃，沒有不瘋狂的」。一名網友日前在Threads上發文，表示她帶日本男友來台觀光，行程結束後問男友「這次在台灣吃到覺得最喜歡的東西是什麼？」沒想到男友竟雙眼發亮秒回讓她相當意外，「第一名竟然是登機前我順手買的頂呱呱的呱呱包？」男友更形容詳細口感，甚至許願頂呱呱能在日本展店。貼文一出，許多台灣網友也點頭狂讚，「呱呱包絕對台灣之光」、「這種惡魔組合的確日本很難吃到」、「請外國人吃，沒有不瘋狂的」、「呱呱包支持者抵達，這個真的極品，外酥脆內軟黏，雙重口感一次滿足」、「這是我走遍世界最想念的食物之一，也就台灣有」。也有不少在日台灣人敲碗頂呱呱到日本展店，「我買爆你！」不過，頂呱呱目前在海外僅在美國設立分店，分布在舊金山、洛杉磯、賓州、波士頓等城市，包含即將開幕的店面，共有33間海外分店，另外還有進駐中國上海地區，將台灣炸雞美食文化宣揚到國外。