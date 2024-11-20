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洛杉磯道奇隊繼上個休賽季成功引進大谷翔平和山本由伸等重量級選手後，今年休賽季也持續展現補強的行動力。據美國媒體《Dodgers Nation》記者Eva Geitheim報導，道奇隊最近簽下了3名尚未在大聯盟登場的潛力新星，進一步擴大球隊陣容深度。⚾1.前紐約大都會隊投手，今季在2A出賽10場，戰績為5勝2敗，防禦率2.90，送出45次三振，並於賽季後期升上3A。⚾2.來自克里夫蘭守護者隊的內野手，今年23歲。儘管他本季在2A的打擊成績為打率.221，79支安打、49分打點及8支全壘打，但他的加入為道奇隊老化的內野陣容注入了新希望。⚾3.一名29歲的左投後援，周末被道奇以小聯盟合約形式簽下。他曾為波士頓紅襪和亞歷桑納響尾蛇等隊效力過，大聯盟生涯共投了2季、29又2/3局，防禦率5.46。Geitheim指出，道奇這三筆補強主要集中在小聯盟層級，但也反映出球隊希望保持陣容競爭力的長遠目標。道奇隊持續增強內外野及投手陣容，不僅為了應對現有戰力老化，也彰顯出對潛力選手的重視。這些小聯盟合約的簽約，或許不會立即在大聯盟層面產生重大影響，但為球隊未來提供了更多靈活性與可能性。作為衛冕冠軍道奇隊，道奇隊目標依然還是保留原有戰力為主，Teoscar Hernandez、Clayton Kershaw、Jack Flaherty等功臣他們都有意願留人。不過同時道奇隊也積極試探簽下如：Juan Soto、佐佐木朗希等自由市場超級球星的機會，希望利用大谷翔平遞延合約帶來的優勢，用銀彈持續增加團隊競爭力。