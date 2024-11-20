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針對勞動力發展署北分署公務員輕生案，勞動部19日說明調查報告，指出無法證明分署長謝宜容有實際的職場霸凌情形，但能確定的是，謝宜容確實會對同仁情緒失控、辱罵、咆嘯等，造成同仁精神壓力極大；勞動部長何佩珊也宣布，謝宜容調離北分署長一職，並降調為非主管職。對此，前立委沈富雄表示，「今天犧牲了一條人命，分署長就這樣簡單的降級，這樣處分就完畢，我覺得不行這樣」。一名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部長何佩珊19日表示，謝宜容須負行政責任，調離原機關，降調為非主管職；此外，何佩珊、政務次長許傳盛也說明調查報告，據訪談相關同仁結果，無法證明謝宜容有實際的職場霸凌情形，但可以確定的是，謝宜容確實會對同仁情緒失控、辱罵、咆嘯等，造成同仁精神壓力極大，這些都是事實。對此，沈富雄19日在節目《少康戰情室》表示，一條人命犧牲了，分署長卻只有簡單的降級就處分完畢，這樣不行，「民進黨有時候要學學川普，該做就要做，民進黨還沒到這程度，不要總是和稀泥」。