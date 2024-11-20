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▲費城76人後衛Tyrese Maxey，犯規並未吹判。（圖／美聯社／達志影像）

七六人開季以2勝11負在東區墊底，三巨頭Joel Embiid、Paul George和Tyrese Maxey至今還未合體，今傳出更衣室發起檢討會議的消息，Maxey直接指出老大哥Embiid「總是遲到」影響團隊，需要解決這問題。據《ESPN》知名記者Shams Charania報導，七六人吞下4連敗後，老牌後衛Kyle Lowry發起球員會議，要球員和教練面對本季開局不佳共同進行檢討，盼能加強團隊凝聚力，喚醒球員和教練對比賽的專注和責任心，以改變球隊低迷的士氣與表現。而24歲的Maxey直接在會議中挑戰了Joel Embiid，指出Embiid「總是遲到」參加團隊活動，並提到這種行為對更衣室的影響，包含對其他球員及教練團的感受，Maxey直言這個問題需要被解決，以促進團隊整體氣氛。「Maxey愛這個大傢伙，但這是房間裡的大象（意指人們不願多談，但卻顯而易見的棘手問題）。」一位參與會議的內部人士透露，Maxey和Embiid有著良好的友誼關係，並會互相檢討以督促對方進步，更進一步提升球隊的化學反應。報導也指出，Maxey被組織內許多人高度評價為年輕的領導者，因此他在會議上發聲並不令人意外。而Embiid在會議中接受了團隊傳達的消息，但他坦言有時對球隊在場上執行的目標感到困惑。他的坦率表達反映出目前球隊戰術溝通可能存在著問題。