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勞動部昨（19）日公布勞發署吳姓資訊分析師輕生案調查報告，明指外界所談勞發署北分署長謝宜容雖然有不當管理，但並非造成吳員輕生的直接原因。針對外界對於調查報告不滿，甚至認為對謝宜容處分過輕，勞動部長何佩珊今（20）日受訪說，已針對謝宜容採取降等處分，但還是要尊重進行合理且適當程序。對於報告提到「目的良善」用詞，讓外界不滿，何佩珊表示，報告是由兩個外部專家，勞動部員工安全及衛生防護小組外聘委員郭玲惠、勞動部員工協助方案諮商師曾沐臣所起草，基於兼顧平衡所採取用語，「並不代表這份報告認同所謂的霸凌行為」。至於其他員工還有意見，何佩珊表示，還可以理解，希望大家可以平心靜氣把報告讀完，「這絕對不會推卸，我對懲處其實還在進行中」，已經送至考績會，相信一定可以提出慎重及大家接受懲處，也強調自己已針對謝宜容採取降等處分，還是要尊重進行合理且適當程序。對於謝宜容為什麼不用出來道歉？何佩珊強調，她的身心狀況仍需要大家出來諒解，「不過當然她有這個責任，她必須要出來道歉」，也必須他本身有這一個，這樣子的能夠自己願意出來。至於調查小組成員被質疑是謝宜容親信？何佩珊澄清，那些都不是調查小組成員，請大家上網確認9位調查小組成員的名單。她報告時說，現有公務人員不適用《職業安全衛生法》，必須優先適用《公務人員保障法》等，所以調查報告都使用外部委員調查。她說，自己來到勞動部應該要用粗暴、甩鍋或斷尾求生方式把事件結掉，但自己想要找到科層體制出現什麼問題，導致這樣悲劇，釐清事實才能確定責任歸屬，「我沒有停職她的權利。」