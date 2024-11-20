美國總統當選人川普（Donald Trump）重返白宮在即，儘管中俄都聲稱，誰執掌華府影響都不大，但有英媒近日踢爆，中國駐美大使謝鋒試圖與川普政府潛在官員取得聯繫，但屢屢碰壁，前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）甚至形容，川普勝選讓中國「手足無措」。
根據英國《金融時報》（Financial Times）報導，現為喬治城大學（Georgetown University）教授的麥艾文，本次大選前曾與謝鋒會晤，中方人員在華府和紐約四處奔走，尋找能與川普聯繫的人脈：「他們基本上就是一招－說服川普身邊的企業領袖，對中國持軟化態度。」
報導提到，雖然各國駐美國的外交人員，都在嘗試與川普新內閣取得聯繫，但北京面臨的劣勢尤其明顯，隨著華府對中國的立場越來越鷹派，共和黨人近年也不願與中國官員多有往來。
曾任美國聯邦眾議院外交事務委員會、聯邦參議院外交委員會職員的科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）直言，國會山莊許多人不願和中國官員會面，因為覺得沒有建設性，雙方的會議只會變成大使館官員向他們朗讀談話要點的場合。
報導指出，川普提名多位抗中鷹派，擔任新政府要職，包括國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）等，對北京是不祥預兆，下一個中國密切觀察的人選是美國財政部長，以及川普時代的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）是否會入閣，同時也關注億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在川普政府的角色，畢竟他在中國具有商業利益，而且已打入川普核心圈。
有與謝鋒團隊會面過、以及與中共有聯繫的消息人士都表示，如果可能，中國希望與川普達成協議，但現在的挑戰在於，北京壓根不知道川普政府要的是什麼，誰可以將雙方有效聯繫起來：「在經歷（川普）第一任期後，我們真的認為北京對達成協議的期望並不高。」
中央情報局（CIA）前中國高級分析師克強森（Christopher Johnson）則表示，中國官員高度關注經濟政策，3大優先事項不外乎就是關稅、關稅、關稅，在北京，缺乏經濟知識的政治局成員，已經和技術官僚之間，針對川普威脅要對中國進口產品徵收60%關稅一事進行辯論，前者認為懂得吃苦的中國人將再次擊敗美國，但後者心裡清楚，60%或比例稍降的額外關稅，都可能會對本已脆弱的中國經濟，造成毀滅性打擊。
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報導提到，雖然各國駐美國的外交人員，都在嘗試與川普新內閣取得聯繫，但北京面臨的劣勢尤其明顯，隨著華府對中國的立場越來越鷹派，共和黨人近年也不願與中國官員多有往來。
曾任美國聯邦眾議院外交事務委員會、聯邦參議院外交委員會職員的科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）直言，國會山莊許多人不願和中國官員會面，因為覺得沒有建設性，雙方的會議只會變成大使館官員向他們朗讀談話要點的場合。
報導指出，川普提名多位抗中鷹派，擔任新政府要職，包括國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）等，對北京是不祥預兆，下一個中國密切觀察的人選是美國財政部長，以及川普時代的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）是否會入閣，同時也關注億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在川普政府的角色，畢竟他在中國具有商業利益，而且已打入川普核心圈。
有與謝鋒團隊會面過、以及與中共有聯繫的消息人士都表示，如果可能，中國希望與川普達成協議，但現在的挑戰在於，北京壓根不知道川普政府要的是什麼，誰可以將雙方有效聯繫起來：「在經歷（川普）第一任期後，我們真的認為北京對達成協議的期望並不高。」
中央情報局（CIA）前中國高級分析師克強森（Christopher Johnson）則表示，中國官員高度關注經濟政策，3大優先事項不外乎就是關稅、關稅、關稅，在北京，缺乏經濟知識的政治局成員，已經和技術官僚之間，針對川普威脅要對中國進口產品徵收60%關稅一事進行辯論，前者認為懂得吃苦的中國人將再次擊敗美國，但後者心裡清楚，60%或比例稍降的額外關稅，都可能會對本已脆弱的中國經濟，造成毀滅性打擊。
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