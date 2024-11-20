我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部昨針對勞動力發展署北分署公務員輕生案提出調查報告，但卻說公務員之死無關霸凌，引爆眾怒。政治評論員吳靜怡今（20）日分析，「謝宜容」的網路熱度是世界杯的20倍，而且每天都有5倍成長。這把火會燒多大、燒多久？行政院的態度就是關鍵。勞動部調查報告稱分署長謝宜容辱罵員工是「立意良善」，雖有霸凌行為，但員工之死卻又無關霸凌。相關內容曝光後，引爆社會大眾高度不滿，群情激憤。政治評論員吳靜怡指出，「謝宜容」三個字的網路熱度已是世界杯的20倍之多，而且每天都成長5倍，愈燒愈大。勞動部職員在自家單位受到職場霸凌，在辦公室輕生，第一時間相關單位並沒有積極處理，就算勞動部部長何佩珊昨天親自說明道歉也無濟於事，「反而更讓民眾認為，為何分署長謝宜容沒有自己出來道歉」。調查報告稱謝宜容雖然不當但目的良善，更進而引發公憤，質疑謝宜容到底背景多硬？吳靜怡強調，勞動部長的眼淚無法讓民眾感受到謝宜容本人的道歉，連謝宜容的懲處也不清楚，要如何平息眾怒？「勞動部這把火會燒多大，就看今天行政院的態度能不能讓民眾買單了」。