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美元回落至106.2附近，不過，亞洲主要貨幣日圓兌美元再貶，並下探154.98，新台幣兌美元今（20）日早盤在台股走揚之下，一開盤就升破32.4元，來到32.38元，升值4分，但隨著亞幣回貶，新台幣也翻貶，下探32.438元，目前升貶互見，在32.403元至32.423元震盪整理。在俄羅斯宣布將降低其核武攻擊門檻，市場對避險貨幣如美元、日圓需求有所增加，但隨著俄羅斯和美國官員的相關評論出現，市場最初反應有所減弱，美元指數在106.2上下震盪，亞洲主要貨幣兌美元則升貶互見，其中日圓兌美元一度因俄烏戰爭有升級跡象，回升至153價位，早盤又回貶，在154.518至154.984之間震盪。亞洲其他主要貨幣韓元今日早盤在1388.47至1394.38兌1美元游走，人民幣兌美元中間價也貶來到7.1935，離岸人民幣兌美元在7.2304至7.24之間盤整。至於新台幣兌美元在前一交易曰升破32.5元後，今日在台股走揚及進入月底出口商有拋匯需求下，一開盤就升破32.4元，以32.8元、升值4分開出，不過，由於日圓等亞幣拉回整理，新台幣也回到32.4字頭，並一度翻貶，目前升貶互見，在32.403至32.423元元震盪整理。