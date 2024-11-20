我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，造成基層同仁在辦公室輕生，部長何佩珊19日出面開記者會公布調查結果，但調查結果反而更加引發民眾怒火，質疑報告內容前後矛盾。何佩珊今（20）日到立法院衛環委員會專案報告，民眾黨立委陳昭姿爆料，謝宜容還涉嫌貪汙、圖利，要求勞動部3天內重寫報告。陳昭姿說，根據勞動部調查報告，認定謝宜容涉嫌霸凌，但又認為該員工之死，跟謝宜容沒有直接關係。何佩珊說，謝宜容與該員工之間，還隔著兩個主管，謝宜容不是直接督導的人，「沒有直接霸凌」。何佩珊也說，該員工也有被霸凌，但專家調查也認為，「不是造成她輕生的原因」。何還強調，該調查是專家的調查。陳昭姿也提到，謝宜容2023年3月1日上任後，用電暴漲1萬5687度，電費暴漲55萬，且還濫伐禮品，花了183萬公帑，這算不算貪汙、圖利？要求送監察院、檢調調查。何佩珊說，本案監察院已經在調查了，之後也會送檢調調查。