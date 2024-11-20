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寮國（Laos）今年前八個月旅客激增，目標是2024年吸引460萬觀光客，光前三季旅客人數便已超過300萬，極有可能會達標。相較於鄰國泰國和越南，寮國較不被台灣人所知，但其實寮國有世界遺產，多年來也是背包客愛去的國家。寮國的龍坡邦是聯合國教科文組織（UNESCO）所列的世界遺產，吸引許多遊客前來欣賞當地歷史文化，全球知名旅遊雜誌也將寮國評為「慢旅行」的最佳旅遊目的地，日本知名小說家村上春樹也曾寫過《你說，寮國到底有什麼？》，紀錄在當地的所見所聞，讓寮國成為背包客最喜愛前往的國家之一。根據《寮國時報》（Laotian Times）報導，根據寮國新聞文化旅遊部數據指出，從今年1月至8月，寮國共迎來260萬名國際觀光客，同時國內旅客也高達約230萬名。與2023年同期相比，國際旅遊成長18.8%，國內旅遊則暴增84.22%。在造訪寮國的外國遊客數中，泰國名列第一，其次是越南和中國。其他外國遊客包括韓國、美國、法國、英國、俄羅斯、日本和德國。截至目前為止，國際旅客已為寮國帶來約8億美元（約255億元台幣）收入，而國內旅客則貢獻約3.88億美元（約123億元台幣）。寮國新聞文化旅遊部在年初訂定吸引觀光客訪寮目標，積極推動「2024寮國旅遊年」，表示今年要吸引超過220萬名國內遊客和約400萬名國際遊客，並獲得約13億美元（約414億元台幣）的收入，極有可能達標。比較特別的是寮國龍坡邦整個城市都被聯合國列為世界文化遺產，當中35座寺廟、29條村落，以及多個濕地都在重點受保護之列，同時村民也保有純樸和善的生活和待人之道，十分愜意與寧靜。