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前中廣董事長趙少康日前才去動了「開心」手術，沒想到19日又自爆，上週三自己在家摔一跤，腹痛嚴重，做超音波發現是「肝臟邊角破裂內出血」，因此住進加護病房。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，心臟開刀後，若有瓣膜置換或者植入人工物，術後要服用抗凝血劑，而服用抗凝血劑的人，最怕摔倒與外傷，因為容易造成出血，提醒民眾特別注意。趙少康19日在臉書發文透露，上週三自己在家摔一跤，週日上午突然腹痛嚴重，越來越沒精神，最後是救護車送去振興的，這還是他一輩子第一次上救護車，後來做了超音波檢查，發現肝臟邊角破裂，內出血，因為術後吃了抗凝血劑。趙少康說，醫生怕發生意外，深夜將他送進加護病房，治療以針劑為主，週一已大幅改善，沒那麼疼痛，現在已穩定下來。蘇一峰則在臉書發文表示，心臟開刀後，如果有瓣膜置換或者植入人工物，術後要服用抗凝血劑，而服用抗凝血劑的人，最怕摔倒與外傷，因為容易造成出血，如果真的不小心外傷，就要藥物止血或輸血止血，提醒民眾注意，也祝趙少康早日康復。