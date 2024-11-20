今（20）日仍受到東北季風增強影響，清晨最低溫在新北石碇的攝氏16.8度，預測這波東北季風影響到週末，北部、東部仍是濕涼天氣型態，中南部週五（22日）起至週末逐漸放晴，不過下週三（27日）起有機會出現今年首波冷空氣影響，北部及東部將感受明顯涼冷。中央氣象署預報指出此波冷空氣強度不確定性大，還需要進一步觀察降溫幅度，提醒民眾可以提早開始準備保暖衣物了。
「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒預報指出，今（20）日受東北季風影響，各平地晨間低溫約攝氏17-19度，感受皆有涼意，臺灣週圍雲量也都偏多，各地為陰沉天氣，不過主要降雨區域以迎風地形降雨的北部及東北部為主，其餘地區則為零星或無降雨影響，整體雨勢雖然不是很大，但降雨時間較連續，因此24小時累積雨量仍達大雨等級，提醒前往北部或東北部山區活動應注意安全。
預測這波東北季風將持續影響至週末，基本上迎風的北部及東部都比較會是這種濕濕涼涼的天氣型態，預測高溫約攝氏21-24度，夜低溫17-19度，外出記得攜帶雨具，做好保暖。
而中南部則有些環境雲量上的變化，過去幾天中南部因萬宜颱風外圍雲系北擴而天氣陰沉，隨著萬宜颱風今明兩日於南海減弱消散，後續將無影響，但今明日則有華南雲系東移影響，因此中南部雲量還是比較多為陰或多雲天氣，週五至週末就會逐漸放晴，普遍高溫也將由攝氏25-29度回升至27-31度左右，不過夜低溫變幅不大，約18-22度，需要留意日夜溫差較大的現象。
目前初步研判，下週一（25日）東北季風短暫減弱，全臺天氣都較為穩定多雲或晴朗，降雨機率較低；不過下週二（26日）起，隨著新一波東北季風增強，北部及東部地區可能再度迎來降溫降雨變化。此外，下週三（27日）過後有望出現入秋以來較顯著的冷空氣影響，北部及東部將感受明顯涼冷，各地氣溫可能出現明顯降幅。
中央氣象署預報指出，下週三至下週五（27日至29日）入秋以來最強的冷空氣南下，各地天氣明顯轉涼、轉冷，此波冷空氣強度不確定性大，請留意氣象署最新的天氣預報；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
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預測這波東北季風將持續影響至週末，基本上迎風的北部及東部都比較會是這種濕濕涼涼的天氣型態，預測高溫約攝氏21-24度，夜低溫17-19度，外出記得攜帶雨具，做好保暖。
而中南部則有些環境雲量上的變化，過去幾天中南部因萬宜颱風外圍雲系北擴而天氣陰沉，隨著萬宜颱風今明兩日於南海減弱消散，後續將無影響，但今明日則有華南雲系東移影響，因此中南部雲量還是比較多為陰或多雲天氣，週五至週末就會逐漸放晴，普遍高溫也將由攝氏25-29度回升至27-31度左右，不過夜低溫變幅不大，約18-22度，需要留意日夜溫差較大的現象。
目前初步研判，下週一（25日）東北季風短暫減弱，全臺天氣都較為穩定多雲或晴朗，降雨機率較低；不過下週二（26日）起，隨著新一波東北季風增強，北部及東部地區可能再度迎來降溫降雨變化。此外，下週三（27日）過後有望出現入秋以來較顯著的冷空氣影響，北部及東部將感受明顯涼冷，各地氣溫可能出現明顯降幅。
中央氣象署預報指出，下週三至下週五（27日至29日）入秋以來最強的冷空氣南下，各地天氣明顯轉涼、轉冷，此波冷空氣強度不確定性大，請留意氣象署最新的天氣預報；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。