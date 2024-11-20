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中央銀行在今（2024）年9月下旬祭出第7波選擇性信用管制，調整購屋貸款的寬限期與最高成數，但看在民眾眼裡打炒房效果如何？根據國泰金控今（20）日公布11月國民經濟信心調查結果，僅有12%民眾預期未來半年房價會跌超過3%，近4成民眾會因信用管制而降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。國泰金這項調查是在今年11月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬5370份有效填答問卷。在時事題部分，這次主要調查民眾對於居住地住宅價格變化與央行信用管制政策影響，調查結果顯示有58.4%（較前次調查減少13.8個百分點）民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%；而有12%（較前次調查增加7.7個百分點）預期房價跌幅超過3%，其中10.7%（較前次調查增加7個百分點）預期房價跌幅介於3至10%。整體而言，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升。針對央行信用管制政策對民眾買房意願的影響，調查結果顯示，37.5%的民眾因第7波信用管制而降低買房意願，目前居住處所為自有的群體中，41.2%的民眾會因信用管制而降低買房意願，高於全體平均；而住處為承租的群體中則有30.5%民眾會因此而降低買房意願，低於全體平均。近4成民眾會因信用管制而降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。