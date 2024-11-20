大聯盟明星外野手Juan Soto的爭奪戰已經打響，根據《紐約郵報》記者約Jon Heyman報導，他已拒絕了合格報價，並已經與多倫多藍鳥隊、波士頓紅襪隊、紐約大都會隊、紐約洋基隊等多個團隊會面，除此之外洛杉磯道奇的動向也值得矚目，外界此前認為基本上就是這5隊在爭了。但據Heyman透露，費城費城人已經成為這場戰爭的積極追求者之一，加入競爭行列。
Soto追求戰殺出程咬金
Heyman今日在社群網站上爆出新的「程咬金」，他表示費城人隊加入這場競爭之中，「費城人還沒有與Juan Soto會面，但他們正計劃這麼做。沒有其他球隊比他們更渴望能簽下他。」本季費城贏得國家聯盟東區冠軍，但在分區季後賽被紐約大都會給淘汰出局。
Soto目前已經接受了藍鳥隊、紅襪隊和大都會隊的會面。他和團隊在19日也和前東家洋基隊進行了會談，並計劃在本周晚些時候與道奇球團見面。
Soto的打擊實力有目共睹，在大聯盟7生涯年裡，已打出了201支全壘打和592分打點，5次獲得銀棒獎。他本賽季打了 157 場比賽，打擊率為 2成88，擊出41支全壘打和109分打點，OPS為 0.989，拿下美國聯盟分區冠軍戰MVP。
除了出色的表現外，他在市場上充滿吸引力的原因還包括年紀，他才剛滿26歲，Heyman指出他的合約總額上看7億美元。
Soto目前已談判過的球隊：
多倫多藍鳥隊
波士頓紅襪隊
紐約大都會隊
紐約洋基隊
即將進行面談的球隊：
洛杉磯道奇隊
意外競爭者：
費城人隊雖尚未與Soto接觸，但美國《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，費城人對Soto的渴望程度可能高於其他球隊。
Soto簡介
Soto是大聯盟公認的強打者，7年職業生涯累積：
201支全壘打
592分打點
5次獲得銀棒獎。
2024賽季數據：出賽157場，打擊率.288，41支全壘打，109分打點，OPS高達0.989。
年齡與潛力：Soto剛滿26歲，擁有未來10年的高峰期。
潛在合約價值
根據Heyman的分析，Soto有望簽下接近7億美元（約合新台幣226億元）的巨額合約。目前，各球隊正在積極爭取索托的加盟，他的下一站成為自由市場的最大看點。
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Heyman今日在社群網站上爆出新的「程咬金」，他表示費城人隊加入這場競爭之中，「費城人還沒有與Juan Soto會面，但他們正計劃這麼做。沒有其他球隊比他們更渴望能簽下他。」本季費城贏得國家聯盟東區冠軍，但在分區季後賽被紐約大都會給淘汰出局。
Soto目前已經接受了藍鳥隊、紅襪隊和大都會隊的會面。他和團隊在19日也和前東家洋基隊進行了會談，並計劃在本周晚些時候與道奇球團見面。
Soto的打擊實力有目共睹，在大聯盟7生涯年裡，已打出了201支全壘打和592分打點，5次獲得銀棒獎。他本賽季打了 157 場比賽，打擊率為 2成88，擊出41支全壘打和109分打點，OPS為 0.989，拿下美國聯盟分區冠軍戰MVP。
除了出色的表現外，他在市場上充滿吸引力的原因還包括年紀，他才剛滿26歲，Heyman指出他的合約總額上看7億美元。
Soto目前已談判過的球隊：
多倫多藍鳥隊
波士頓紅襪隊
紐約大都會隊
紐約洋基隊
即將進行面談的球隊：
洛杉磯道奇隊
意外競爭者：
費城人隊雖尚未與Soto接觸，但美國《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，費城人對Soto的渴望程度可能高於其他球隊。
Soto簡介
Soto是大聯盟公認的強打者，7年職業生涯累積：
201支全壘打
592分打點
5次獲得銀棒獎。
2024賽季數據：出賽157場，打擊率.288，41支全壘打，109分打點，OPS高達0.989。
年齡與潛力：Soto剛滿26歲，擁有未來10年的高峰期。
潛在合約價值
根據Heyman的分析，Soto有望簽下接近7億美元（約合新台幣226億元）的巨額合約。目前，各球隊正在積極爭取索托的加盟，他的下一站成為自由市場的最大看點。