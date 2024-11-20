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大聯盟明星外野手Juan Soto的爭奪戰已經打響，根據《紐約郵報》記者約Jon Heyman報導，他已拒絕了合格報價，並已經與多倫多藍鳥隊、波士頓紅襪隊、紐約大都會隊、紐約洋基隊等多個團隊會面，除此之外洛杉磯道奇的動向也值得矚目，外界此前認為基本上就是這5隊在爭了。但據Heyman透露，費城費城人已經成為這場戰爭的積極追求者之一，加入競爭行列。Heyman今日在社群網站上爆出新的「程咬金」，他表示費城人隊加入這場競爭之中，「費城人還沒有與Juan Soto會面，但他們正計劃這麼做。沒有其他球隊比他們更渴望能簽下他。」本季費城贏得國家聯盟東區冠軍，但在分區季後賽被紐約大都會給淘汰出局。Soto目前已經接受了藍鳥隊、紅襪隊和大都會隊的會面。他和團隊在19日也和前東家洋基隊進行了會談，並計劃在本周晚些時候與道奇球團見面。Soto的打擊實力有目共睹，在大聯盟7生涯年裡，已打出了201支全壘打和592分打點，5次獲得銀棒獎。他本賽季打了 157 場比賽，打擊率為 2成88，擊出41支全壘打和109分打點，OPS為 0.989，拿下美國聯盟分區冠軍戰MVP。除了出色的表現外，他在市場上充滿吸引力的原因還包括年紀，他才剛滿26歲，Heyman指出他的合約總額上看7億美元。多倫多藍鳥隊波士頓紅襪隊紐約大都會隊紐約洋基隊洛杉磯道奇隊費城人隊雖尚未與Soto接觸，但美國《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，費城人對Soto的渴望程度可能高於其他球隊。Soto是大聯盟公認的強打者，7年職業生涯累積：201支全壘打592分打點5次獲得銀棒獎。2024賽季數據：出賽157場，打擊率.288，41支全壘打，109分打點，OPS高達0.989。年齡與潛力：Soto剛滿26歲，擁有未來10年的高峰期。根據Heyman的分析，Soto有望簽下接近7億美元（約合新台幣226億元）的巨額合約。目前，各球隊正在積極爭取索托的加盟，他的下一站成為自由市場的最大看點。