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台北市和平新生天橋矗立42年，也是許多電影、MV的取景地，包含已故導演楊德昌《一一》、名導李安《飲食男女》等作品，甚至是天團五月天、韓團少女時代成員孝淵都曾在此拍攝MV，因此和平新生天橋原訂11月初開始拆橋作業，引發民間團體反彈，向文化局提出申請得以緩拆，但是經過文化局評估過後，以天橋不符合文資法駁回申請，昨（19）日晚間開始拆橋作業，引發當地居民與護橋團體不滿，批北市府粗暴。北市府交通局表示，已規劃新生和平人行天橋交通配套措施，天橋已完成階段性任務。北市新生南路與和平東路交叉口之人行天橋拆除，北市政府交通局表示，該路口重新定位以人為本的道路環境，已配合天橋拆除作業，辦理交通配套措施。交通局說明，「天橋」及「地下道」是早期應交通需要的產物，是以行車順暢為思考，讓行人必須爬上爬下，即是「以車為先」的思維。美國運輸發展及政策學會（Institute for Transportation and Development Policy, ITDP）亦指出，天橋設計方式並未優先考慮人們過馬路的便利性，使城市更不適合步行，並加劇了駕駛者、行人和騎自行車者的道路安全狀況，城市不應該建造更多的人行天橋，而應該改善現有的十字路口並增加更多的街區中間十字路口，以使街道對所有人來說更安全、更舒適。台北市採相同的「以人為本」價值思維，隨著本市已邁入超高齡化社會，高齡長者占人口比例提升，且身心障礙者或行動不便者對無障礙的需求越來越大。現在天橋下方多已劃設平面行穿線，行人已不用爬上爬下，以致天橋/地下道的使用率大幅降低，衍生橋梁維護、治安、景觀等問題，因此道路的設計與時俱進調整。配合和平新生天橋之拆除，已辦理各項路口安全精進措施，引進最新人本路口設計，進行道路改造，措施如下：1.路口轉角處全面淨空,沒有墩柱及樓梯影響行人及右轉車行車視線。2.路口行穿線退縮(包含斜坡道)。3.行穿線加寬(西側行穿線現況為 2 公尺，未來統一為 3公尺)。4.增設庇護島。5.分隔島增設行人燈。6.路口轉角處增設欄杆。7.行人燈早開及早關:讓車輛駕駛人更能注意到行人,行人與轉彎車動線盡量人車分離。8.未停讓行人、闖紅燈科技執法。和平新生天橋開拆，民眾拉白布喊「粗暴蔣萬安」抗議。對此，北市府副發言人李政軒表示，賴清德總統於台南市長任內排拆11座天橋，高雄市長陳其邁今年拆除九如橋，台南市長黃偉哲2022年拆除元陸橋，前基隆市長林右昌2021年48小時內拆除火車站前天橋，前屏東縣長潘孟安則於2017年拆除仁愛天橋。