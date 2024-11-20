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▲陳明真（右三）出席活動，身形看起來比旁人還要單薄。（圖／陳明真臉書）

57歲「長腿姐姐」陳明真在演藝圈多年，以〈變心的翅膀〉、〈背心〉等膾炙人口歌曲走紅，還曾演出《台灣靈異事件》，人氣變得更旺。不過近來卻傳出，她突然暴瘦且頻頻進出台北榮總的消息，讓人相當擔心，更奇怪的是，她的經紀人先坦承狀況有異，但詢問完陳明真後又改口，並無生病一事；經紀公司高層回應也很低調。據《鏡週刊》報導，陳明真上個月就被直擊頻繁進出北榮，似乎身體出了狀況，日前出演舞台劇時，也能發現她整個人也消瘦不少，讓人看了相當擔心，且她才復出演電視劇《在光裏的人》，日前戲劇記者會也缺席，不知發生了什麼狀況。從陳明真的社群平台來看，則可以看到她10月6日發出自己的照片後，中間部分貼文都只PO出家人，且一度數十天都沒有發文，直到11月10日才再度PO出演出舞台劇《原諒別人就是善待自己》的照片，看到陳明真當時即使穿了厚外套，但身形還是比旁人還要消瘦，臉頰也整個凹進去。陳明真經紀人面對問題，起初坦承知道有異，不過隨後詢問本人後又改口，稱陳明真近期忙著上課，以課業和照顧小孩為主，並沒有生病一事；經紀公司高層得知消息後詢問藝人，則得到「不願證實」的答案，目前不確定陳明真實際的狀況為何。