我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃（NBA）今（20）日進行NBA盃賽事，波士頓塞爾提克主場迎戰克里夫蘭騎士，塞爾提克此役三分手感火燙，團隊全場飆進22記三分球，反觀騎士方面當家控衛Darius Garland此役21投僅3中，連帶影響團隊進攻表現，最終塞爾提克在Jason Tatum繳出33分12籃板7助攻的表現下，終場以120：117擊敗騎士，而騎士也結束開季15連勝，吞下本季首敗。首節開局塞爾提克三分手感火燙，Al Hoford、Jrue Holiday、Jaylen Brown、Tatum四人接連飆進三分，塞爾提克打出一波12：4的攻勢，迫使騎士喊出暫停，暫停回來後，騎士開始衝擊塞爾提克禁區，但塞爾提克三分外圍持續開火，首節打完塞爾提克以26：20領先騎士。塞爾提克在第二節手感持續火熱，Tatum投進3記三分，個人單節獨拿9分，而塞爾提克團隊在第二節共飆進9記三分球，雖騎士在第二節手感稍稍回溫，但Garland手感不佳，連帶影響團隊表現，半場打完塞爾提克以65：48領先騎士。第三節風雲變色，Donovan Mitchell開局就連拿4分，加上Evan Mobley和Josh Allen不斷強打塞爾提克禁區，一度將差距縮小至4分，讀秒階段Tatum投進壓哨三分，幫助塞爾提帶著5分領先進入第四節。第四節雙方呈現拉鋸戰，Craig Porter Jr.在第四節剩下7分鐘時投進三分，將差距縮小至兩分，但Tatum和Payton Pritchard接力得分，再將領先拉開至7分，隨後騎士持續追分，但始終無法將比分壓過去，終場塞爾提克就以120：117擊敗騎士，騎士也終結開季以來的15連勝。此戰Tatum砍下33分12籃板7助攻，Hoford三分球5投4中，繳出20分7籃板的表現，Derrick White全場12投7中，三分球6投4中貢獻19分6籃板5助攻，騎士方面，Garland此役手感不佳，全場21投僅3中，拿下8分，Mitchell砍下35分8籃板，由於NBA盃除總決賽外，其餘場次仍計入例行賽成績，因此騎士今天不敵塞爾提克後，也結束開季以來的15連勝。